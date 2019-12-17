Россия вложит в модернизацию порта Тартус 500 миллионов долларов

ДАМАСК, 17 дек - РИА Новости. Полмиллиарда долларов планируется вложить в ближайшие четыре года в модернизацию переданного в управление России сирийского порта Полмиллиарда долларов планируется вложить в ближайшие четыре года в модернизацию переданного в управление России сирийского порта Тартус , рассказал журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов

"Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт. Сумма инвестиций на ближайшие четыре года оценивается в 500 миллионов долларов", - сообщил вице-премьер, который находится в Сирии с рабочим визитом.

По его словам, несмотря на низкую загрузку, в Тартусе созданы рабочие места для 3700 человек. В планах российской стороны - модернизация порта до современного уровня, восстановление, а в некоторых регионах - прокладка новой железной дороги через Сирию и Ирак для создания транспортного коридора "Средиземное море - Персидский залив", что, по замыслу инвесторов, увеличит грузопоток через сирийский порт.