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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-17T12:28+0300
https://ria.ru/20191217/1562479240.html
Россия вложит в модернизацию порта Тартус 500 миллионов долларов
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РИА Новости

Россия вложит в модернизацию порта Тартус 500 миллионов долларов

12:28 17.12.2019
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© Фото : AhmadacГород Тартус
Город Тартус
© Фото : Ahmadac
Город Тартус. Архивное фото
ДАМАСК, 17 дек - РИА Новости. Полмиллиарда долларов планируется вложить в ближайшие четыре года в модернизацию переданного в управление России сирийского порта Тартус, рассказал журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Российская сторона намерена наладить работу старого порта и построить новый торговый порт. Сумма инвестиций на ближайшие четыре года оценивается в 500 миллионов долларов", - сообщил вице-премьер, который находится в Сирии с рабочим визитом.
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По его словам, несмотря на низкую загрузку, в Тартусе созданы рабочие места для 3700 человек. В планах российской стороны - модернизация порта до современного уровня, восстановление, а в некоторых регионах - прокладка новой железной дороги через Сирию и Ирак для создания транспортного коридора "Средиземное море - Персидский залив", что, по замыслу инвесторов, увеличит грузопоток через сирийский порт.
В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение о размещении в Тартусе на 49 лет российского пункта материально-технического обеспечения ВМФ.
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