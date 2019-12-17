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2019-12-17T12:25+0300
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Иванов поддержал идею приравнять мусоросжигание к переработке
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РИА Новости

Иванов поддержал идею приравнять мусоросжигание к переработке

12:25 17.12.2019
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© РИА Новости / Нина ЗотинаСпециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
© РИА Новости / Нина Зотина
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Сжигание отходов - это "превращение" мусора в электроэнергию и тепло, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по вопросам экологии и транспорта Сергей Иванов на форуме "Чистая страна".
Ранее СМИ сообщали о том, что профильный комитет Госдумы подготовил проект закона, который приравняет мусоросжигание к переработке. Проект поправок получил огласку и негативную оценку природоохранных организаций. Обсуждение поправок пройдёт во вторник в Госдуме при участии представителей Минприроды.
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"На мой взгляд, является, потому что это не просто сжигание, а превращение того мусора, который нельзя утилизировать, в электроэнергию и тепло, то есть это превращение в новую субстанцию", - сообщил Иванов.
Как уточнил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, задача закона отправить на сжигание только тот мусор, который нельзя переработать.
Министр пояснил, что при любой переработке мусора остаются "хвосты", которые невозможно переработать. Именно их необходимо сжигать, потому что полигонные захоронение может привести к возгоранию и выбросам вредных веществ.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов
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Министерство природных ресурсов и экологии РФГосдума РФРоссияОбщество
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