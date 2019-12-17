Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T12:52+0300
https://ria.ru/20191217/1562478886.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с приглашением Зеленским прессы
https://cdn22.img.ria.ru/images/156219/80/1562198018_0:0:2779:1563_1036x0_80_0_0_f7539bab9ad81dd5dfba9d5efe8fa56c.jpg
РИА Новости

В Кремле прокомментировали ситуацию с приглашением Зеленским прессы

12:22 17.12.2019 (обновлено: 12:52 17.12.2019)
4352
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Кремле зафиксировали приглашение президентом Украины Владимиром Зеленским прессы из РФ и надеются, что ситуация с невозможностью работы российских журналистов на Украине изменится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, мы отфиксировали слова президента, сказанные на пресс-конференции. И мы были бы рады, если бы после этих слов были, скажем так, внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов", - сказал Песков журналистам.
Стенд телекомпании НТВ
16 декабря, 17:54
Третьего журналиста НТВ не пустили на Украину после саммита в Париже
Он также отметил, что та практика, которая есть в отношении российских СМИ на Украине не соответствует международным стандартам и нормам ОБСЕ, а российские журналисты лишены возможности на постоянной и даже на временной основе работать на территории Украины.
"Мы надеемся, что все-таки, скажем так, постепенные изменения произойдут, и российские каналы, которые захотят действительно на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность", - добавил Песков.
Пресс-секретарь президента уточнил, что украинские СМИ свободно работают в РФ, на основании российского закона о СМИ, который предоставляет одинаковые права зарубежным и российским СМИ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
16 декабря, 21:27Медиавойны
Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России
12200210
Обсудить 2
Владимир ЗеленскийДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
Time: "Нафтогаз" подал в суд на правительство Украины
Рабочие на газоизмерительной станции
В Минэнерго оценили переговоры "Газпрома" и "Нафтогаза"
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
Отец Зеленского прокомментировал критику в адрес сына
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала отказ Киева впустить журналистов из России
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию
Задержанный польской полицией гражданин Украины
Пьют и убивают: в Польше резко выросла украинская преступность
Акция в Киеве против земельной реформы
Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
Председатель комитета Совета Федерации Константин Косачев
Сенатор Косачев заявил о повторном отказе США в выдаче визы
Наталья Королевская
В Раде заявили, что на Украине строят страну игроманов и наркоманов
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали заявление Киева о контактах с ДНР и ЛНР
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Ирина Гусева
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады заявил, что проклинает бандеровскую власть
Город Тартус
Россия вложит в модернизацию порта Тартус 500 миллионов долларов
Разведывательный корабль ВМФ России Виктор Леонов
Адмирал прокомментировал претензии США к кораблю ВМФ у берегов Флориды
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:37В Пентагоне рассказали о слежке за российским кораблем-разведчиком
02:25В Мексике вооруженные люди атаковали патруль нацгвардии
02:21Бразилия запретила трансжиры в продуктах питания
02:17Названа дата голосования по импичменту Трампа в палате представителей
02:01Суд раскритиковал ФБР за ошибки в заявках на слежку за Пейджем
01:59Спецпредставитель США посетит Китай для обсуждения КНДР
01:53Постпред Китая при ООН: ситуация на Корейском полуострове критическая
01:32Опубликовано видео таинственного инцидента с челябинским метеоритом
01:17Эксперты рассказали, каких кукол лучше дарить детям на Новый год
01:13Спецназ ВВС США уже две недели не тренируется после гибели двух бойцов
01:09СМИ: Джонсон запретил министрам посещать экономический форум в Давосе
01:03США выступили за усиление санкций против Южного Судана
01:00Уволенного из-за антисемитизм консула Украины восстановили в должности
00:56"Союзмультфильм" пожелал Бронзиту победы в борьбе за "Оскар"
00:53Врач Байдена рассказал о его здоровье
00:50Российская армия сохранит бригадно-дивизионный состав
00:46На ракете "Союз" на космодроме Куру меняют неисправную аппаратуру
00:44В "Нафтогазе" допустили перенос переговоров по транзиту на 2020 год
00:43Северный флот не станут переделывать в военный округ
00:41В лагере беженцев "Эль-Холь" в Сирии сохраняется критическая ситуация
Лента новостейМолния