В Кремле прокомментировали ситуацию с приглашением Зеленским прессы

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Кремле зафиксировали приглашение президентом Украины Владимиром Зеленским прессы из РФ и надеются, что ситуация с невозможностью работы российских журналистов на Украине изменится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действительно, мы отфиксировали слова президента, сказанные на пресс-конференции. И мы были бы рады, если бы после этих слов были, скажем так, внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов", - сказал Песков журналистам.
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Он также отметил, что та практика, которая есть в отношении российских СМИ на Украине не соответствует международным стандартам и нормам ОБСЕ, а российские журналисты лишены возможности на постоянной и даже на временной основе работать на территории Украины.
"Мы надеемся, что все-таки, скажем так, постепенные изменения произойдут, и российские каналы, которые захотят действительно на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность", - добавил Песков.
Пресс-секретарь президента уточнил, что украинские СМИ свободно работают в РФ, на основании российского закона о СМИ, который предоставляет одинаковые права зарубежным и российским СМИ.