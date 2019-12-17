В Кремле прокомментировали ситуацию с приглашением Зеленским прессы

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. В Кремле зафиксировали приглашение президентом Украины В Кремле зафиксировали приглашение президентом Украины Владимиром Зеленским прессы из РФ и надеются, что ситуация с невозможностью работы российских журналистов на Украине изменится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

"Действительно, мы отфиксировали слова президента, сказанные на пресс-конференции. И мы были бы рады, если бы после этих слов были, скажем так, внесены изменения в общую практику в отношении российских журналистов", - сказал Песков журналистам.

Он также отметил, что та практика, которая есть в отношении российских СМИ на Украине не соответствует международным стандартам и нормам ОБСЕ, а российские журналисты лишены возможности на постоянной и даже на временной основе работать на территории Украины.

"Мы надеемся, что все-таки, скажем так, постепенные изменения произойдут, и российские каналы, которые захотят действительно на месте ознакомиться с тем, что происходит на Украине, получат такую возможность", - добавил Песков.