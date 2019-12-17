Защита обжаловала приговор троим участникам акции 27 июля

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Защита обжаловала приговор троим осужденным за применение насилия к бойцу Защита обжаловала приговор троим осужденным за применение насилия к бойцу Росгвардии в ходе несогласованной акции 27 июля, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы

"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.

Ранее суд приговорил Егора Лесных к 3 годам колонии общего режима, Максима Мартинцова - 2,5 годам, Александра Мыльникова - 2 годам условно. Защита просила об оправдании.

По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве трое молодых людей, "реализуя внезапно возникший преступный умысел, действуя умышленно и группой лиц", повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили, "причинив физическую боль". Кроме того, Лесных позже ударил другого силовика ногой в спину.

Как сообщали в СК РФ, в обоих случаях обошлось без причинения вреда здоровью, но сотрудники силовых структур почувствовали боль. Это и образовало состав статьи "Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья".