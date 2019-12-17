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Защита обжаловала приговор троим участникам акции 27 июля
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РИА Новости

Защита обжаловала приговор троим участникам акции 27 июля

12:12 17.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Защита обжаловала приговор троим осужденным за применение насилия к бойцу Росгвардии в ходе несогласованной акции 27 июля, сообщили РИА Новости в Мещанском суде Москвы.
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба", - сказали в суде.
Ранее суд приговорил Егора Лесных к 3 годам колонии общего режима, Максима Мартинцова - 2,5 годам, Александра Мыльникова - 2 годам условно. Защита просила об оправдании.
По данным следствия, в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве трое молодых людей, "реализуя внезапно возникший преступный умысел, действуя умышленно и группой лиц", повалили на землю сотрудника Росгвардии и несколько раз ударили, "причинив физическую боль". Кроме того, Лесных позже ударил другого силовика ногой в спину.
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Как сообщали в СК РФ, в обоих случаях обошлось без причинения вреда здоровью, но сотрудники силовых структур почувствовали боль. Это и образовало состав статьи "Применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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РосгвардияСледственный комитет РФМосковская городская думаРоссияОбщество
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