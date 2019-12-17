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В ОБСЕ назвали блокировку работы правозащитников неприемлемой
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РИА Новости

В ОБСЕ назвали блокировку работы правозащитников неприемлемой

12:11 17.12.2019
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© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ
Флаги с логотипом ОБСЕ
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
Флаги с логотипом ОБСЕ. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Неприемлемо, когда работа правозащитников блокируется и их привлекают к уголовной ответственности, заявила директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир.
"Хочу обратить ваше внимание на ситуацию с защитниками прав человека, активистами. Страны ОБСЕ признали права, которые даются человеку, чтобы защищать другого человека. Неприемлемо, когда работа активистов блокируется, чтобы их привлекали к административной, уголовной ответственности, называют "врагами народами". Защита прав человека - это не предательство национальных интересов. Очень важно чтобы во всех странах граждане имели право говорить открыто", - сказала она, выступая на международной конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".
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ОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человекаВ мире
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