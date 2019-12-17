В ОБСЕ назвали блокировку работы правозащитников неприемлемой

"Хочу обратить ваше внимание на ситуацию с защитниками прав человека, активистами. Страны ОБСЕ признали права, которые даются человеку, чтобы защищать другого человека. Неприемлемо, когда работа активистов блокируется, чтобы их привлекали к административной, уголовной ответственности, называют "врагами народами". Защита прав человека - это не предательство национальных интересов. Очень важно чтобы во всех странах граждане имели право говорить открыто", - сказала она, выступая на международной конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".