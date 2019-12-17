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Следующий саммит АТЭС пройдет в ноябре 2020 года в Малайзии
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РИА Новости

Следующий саммит АТЭС пройдет в ноябре 2020 года в Малайзии

12:07 17.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел РФ в Москве
Министерство иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Министерство иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Саммит АТЭС в 2020 году планируется провести 11-12 ноября в малайзийском городе Путраджая, заявил во вторник посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Валерий Сорокин.
"Там (в Путраджае - ред.) в ноябре планируется провести саммит, даты - 11-12 ноября", - сказал Сорокин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что уже в феврале там же пройдет первое заседание старших должностных лиц, которые подробно обсудят приоритеты на время малайзийского председательства в АТЭС.
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АТЭСМИД РФМалайзияРоссияВ мире
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