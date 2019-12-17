Следующий саммит АТЭС пройдет в ноябре 2020 года в Малайзии

"Там (в Путраджае - ред.) в ноябре планируется провести саммит, даты - 11-12 ноября", - сказал Сорокин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Он отметил, что уже в феврале там же пройдет первое заседание старших должностных лиц, которые подробно обсудят приоритеты на время малайзийского председательства в АТЭС.