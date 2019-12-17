В Алтайском крае подведут итоги Года театра

БАРНАУЛ, 17 дек - РИА Новости. Церемония закрытия Года театра в Церемония закрытия Года театра в Алтайском крае пройдет во вторник в Барнауле и завершится большим фестивалем театров, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Молодежном театре Алтая соберутся все шесть профессиональных театральных коллективов края - Молодежного театра Алтая имени Валерия Золотухина, Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина, Алтайского государственного музыкального театра, Алтайского государственного театра кукол "Сказка", Рубцовского драматического театра и Бийского драматического театра. Они подготовили специальные творческие номера для этого события.

"В фойе первого этажа перед церемонией гостей будут встречать артисты в образах героев разных спектаклей. На втором этаже пройдет концерт оркестра Алтайского государственного музыкального театра. На церемонии закрытия Года театра вручат награды обладателям почетных званий "Заслуженный артист Алтайского края" и "Заслуженный работник культуры Алтайского края", а также Губернаторскую премию имени Валерия Золотухина в области театрального искусства", - говорится в сообщении.