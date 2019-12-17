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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-17T11:59+0300
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В Алтайском крае подведут итоги Года театра
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РИА Новости

В Алтайском крае подведут итоги Года театра

11:59 17.12.2019
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© Фото : Молодежный театр АлтаяМолодежный театр Алтая
Молодежный театр Алтая
© Фото : Молодежный театр Алтая
Молодежный театр Алтая. Архивное фото
БАРНАУЛ, 17 дек - РИА Новости. Церемония закрытия Года театра в Алтайском крае пройдет во вторник в Барнауле и завершится большим фестивалем театров, сообщает пресс-служба правительства региона.
В Молодежном театре Алтая соберутся все шесть профессиональных театральных коллективов края - Молодежного театра Алтая имени Валерия Золотухина, Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина, Алтайского государственного музыкального театра, Алтайского государственного театра кукол "Сказка", Рубцовского драматического театра и Бийского драматического театра. Они подготовили специальные творческие номера для этого события.
"В фойе первого этажа перед церемонией гостей будут встречать артисты в образах героев разных спектаклей. На втором этаже пройдет концерт оркестра Алтайского государственного музыкального театра. На церемонии закрытия Года театра вручат награды обладателям почетных званий "Заслуженный артист Алтайского края" и "Заслуженный работник культуры Алтайского края", а также Губернаторскую премию имени Валерия Золотухина в области театрального искусства", - говорится в сообщении.
В 2019 году алтайские театры показали около 40 премьер. В крае "родились" два новых культурных проекта: это Всероссийский фестиваль театров кукол "Зазеркалье" и фестиваль спектаклей по произведениям Шукшина "Здравствуйте, люди!"
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