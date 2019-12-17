Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае

"Итог один - нарушено все, что можно было нарушить. Конечно, нормативно-правовых актов, которые предусматривали бы все, разработать невозможно, но если бы там все было бы сделано про проекту, то такого бы не произошло", - сказал полпред.

Он отметил, что должностные лица добывающей компании допустили неправильное строительство и эксплуатацию гидротехнических сооружений, которые, к примеру, не должны были быть связаны одним каскадом, что является нарушением проекта.

"По проекту было возведение отстойников, не связанных друг с другом… Рабочий поселок был размещен в зоне затопления. Вот, что на самом деле есть", - сказал Меняйло.

Он сообщил, что по данным Енисейского управления Ростехнадзора, общее количество бесхозных гидротехнических сооружений составляет 179 единиц. Органам власти поставлена задача задача решить эту проблему, а Ростехнадзору в 2020 году проверить все поднадзорные гидротехнические сооружения. "Бесхозных ГТС быть не должно", - подчеркнул полпред.