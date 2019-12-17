Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T11:48+0300
https://ria.ru/20191217/1562476680.html
Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
https://cdn25.img.ria.ru/images/156006/19/1560061910_0:190:1025:766_1036x0_80_0_0_36b128f97fcb7eae2582596bfd0ed64b.jpg
РИА Новости

Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае

11:48 17.12.2019
208
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Трагедия с гибелью людей из-за прорыва дамбы в Красноярском крае произошла из-за того, что там было "нарушено все, что можно было нарушить", заявил журналистам полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло.
"Итог один - нарушено все, что можно было нарушить. Конечно, нормативно-правовых актов, которые предусматривали бы все, разработать невозможно, но если бы там все было бы сделано про проекту, то такого бы не произошло", - сказал полпред.
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского кра
13 декабря, 14:22
Росприроднадзор назвал сумму ущерба из-за прорыва дамбы в Сибири
Он отметил, что должностные лица добывающей компании допустили неправильное строительство и эксплуатацию гидротехнических сооружений, которые, к примеру, не должны были быть связаны одним каскадом, что является нарушением проекта.
"По проекту было возведение отстойников, не связанных друг с другом… Рабочий поселок был размещен в зоне затопления. Вот, что на самом деле есть", - сказал Меняйло.
Он сообщил, что по данным Енисейского управления Ростехнадзора, общее количество бесхозных гидротехнических сооружений составляет 179 единиц. Органам власти поставлена задача задача решить эту проблему, а Ростехнадзору в 2020 году проверить все поднадзорные гидротехнические сооружения. "Бесхозных ГТС быть не должно", - подчеркнул полпред.
Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека. Погибли 17 человек, трое пропали без вести.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
10 декабря, 07:45
В Красноярском крае сняли режим ЧС, введенный после прорыва дамб
101000
Обсудить 0
Прорыв дамбы в Красноярском краеСергей МеняйлоСледственный комитет РФКрасноярский крайПроисшествия
Рекомендуем
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Кирове машина упала с моста
Кадры следственных действий по делу об изнасиловании ребенка в Ленинградской области
СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
Клавиатура компьютера
В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
Кадр из фильма Дылда
Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
Бар алкогольных напитков
Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
Геннадий Падалка
Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
Списанная и выведенная из состава флота подводная лодка Б-380 в Южной бухте Севастополя
Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
Автомобили скорой помощи
В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело после изъятия арсенала у семьи в Ленинградской области
Прокуратура
Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
Пассажиры в плацкартном вагоне
Суд обязал "дочку" РЖД заплатить за песни в плацкартах
Валерия Гонтарева
"Квартал 95" снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины
Певец Сергей Лазарев во время репетиции финала международного конкурса Евровидение-2019
Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
Режиссер Константин Бронзит
Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
Высокоточная снайперская винтовка ORSIS Т-5000
В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:25Иванов поддержал идею приравнять мусоросжигание к переработке
12:25Замглавы ФСИН усмотрел противоречие в идее создания частных тюрем
12:25В России планируют усовершенствовать механизм закупок лекарств
12:23Москалькова призвала создать единую базу по нелегальным мигрантам
12:22Полпред заявил, что в Хакасии продолжается энергетический кризис
12:22В Кремле следят за ситуацией вокруг "Рамблера" и NGINX
12:22В Кремле прокомментировали ситуацию с приглашением Зеленским прессы
12:19Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
12:19В ГД разработали проект о регулировании деятельности аптечных сетей
12:18Эмир Кувейта назначил новое правительство
12:17Россия восстановила работу единственного в Сирии завода удобрений
12:12Генсек ООН призвал объединить мировые усилия для помощи мигрантам
12:12Защита обжаловала приговор троим участникам акции 27 июля
12:11СК начал проверку после сообщения об отсутствии переправы под Кировом
12:11В ОБСЕ назвали блокировку работы правозащитников неприемлемой
12:10ПАСЕ готова делиться с Россией наработками по гендерному равенству
12:07Следующий саммит АТЭС пройдет в ноябре 2020 года в Малайзии
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
Лента новостейМолния