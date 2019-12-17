Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае

НОВОСИБИРСК, 17 дек – РИА Новости. Трагедия с гибелью людей из-за прорыва дамбы в Красноярском крае произошла из-за того, что там было "нарушено все, что можно было нарушить", заявил журналистам полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло.
"Итог один - нарушено все, что можно было нарушить. Конечно, нормативно-правовых актов, которые предусматривали бы все, разработать невозможно, но если бы там все было бы сделано про проекту, то такого бы не произошло", - сказал полпред.
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Он отметил, что должностные лица добывающей компании допустили неправильное строительство и эксплуатацию гидротехнических сооружений, которые, к примеру, не должны были быть связаны одним каскадом, что является нарушением проекта.
"По проекту было возведение отстойников, не связанных друг с другом… Рабочий поселок был размещен в зоне затопления. Вот, что на самом деле есть", - сказал Меняйло.
Он сообщил, что по данным Енисейского управления Ростехнадзора, общее количество бесхозных гидротехнических сооружений составляет 179 единиц. Органам власти поставлена задача задача решить эту проблему, а Ростехнадзору в 2020 году проверить все поднадзорные гидротехнические сооружения. "Бесхозных ГТС быть не должно", - подчеркнул полпред.
Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели "Сисим" произошло 19 октября на реке Сейба в районе поселка Щетинкино Курагинского района. Волна, которая прорвала дамбу, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в СК РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Пострадавшими признаны 23 человека. Погибли 17 человек, трое пропали без вести.
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