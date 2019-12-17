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Удмуртская Республика
2019-12-17T11:47+0300
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Глава Удмуртии усилил меры поддержки многодетных семей республики
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РИА Новости

Глава Удмуртии усилил меры поддержки многодетных семей республики

11:47 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Архивное фото
УФА, 17 дек - РИА Новости. Все дети из многодетных семей Удмуртии будут бесплатно питаться в школьных столовых с 1 марта 2020 года, заявил о мерах поддержки многодетных семей глава региона Александр Бречалов в ежегодном докладе госсовету.
"С 1 марта 2020 года все дети из многодетных семей независимо от дохода семьи, учащиеся с 1 по 11 класс, будут питаться в школах бесплатно. С 1 марта мы возвращаем прежний порядок, в соответствии с которым из дохода многодетной семьи, определяемого для целей получения льгот, вычитается ипотечный платеж",- сказал Бречалов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
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По словам главы региона, с 1 января 2021 года семьи, в которых появится третий и последующий ребенок, будут получать единовременную выплату в размере 240 тысяч рублей на оплату первоначального взноса по ипотеке на покупку квартиры, дома или строительства дома. "На эти цели будет направлено 75 миллионов рублей. Таким образом, около 300 многодетных семей уже в 2021 году смогут воспользоваться данной мерой", - пояснил глава республики.
Бречалов сказал, что мера поддержки многодетных малообеспеченных семей в предоставлении 50% льготы по транспортному налогу на одно транспортное средство до 150 лошадиных сил с 2020 года будет распространена на все многодетные семьи независимо от дохода семьи.
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
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Удмуртская РеспубликаУдмуртская республикаАлександр БречаловОбщество
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