Глава Удмуртии усилил меры поддержки многодетных семей республики

"С 1 марта 2020 года все дети из многодетных семей независимо от дохода семьи, учащиеся с 1 по 11 класс, будут питаться в школах бесплатно. С 1 марта мы возвращаем прежний порядок, в соответствии с которым из дохода многодетной семьи, определяемого для целей получения льгот, вычитается ипотечный платеж",- сказал Бречалов.

По словам главы региона, с 1 января 2021 года семьи, в которых появится третий и последующий ребенок, будут получать единовременную выплату в размере 240 тысяч рублей на оплату первоначального взноса по ипотеке на покупку квартиры, дома или строительства дома. "На эти цели будет направлено 75 миллионов рублей. Таким образом, около 300 многодетных семей уже в 2021 году смогут воспользоваться данной мерой", - пояснил глава республики.