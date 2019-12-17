СК завел дело после изъятия арсенала у семьи в Ленинградской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Уголовные дела о незаконном обороте оружия возбуждены после того, как в частном доме многодетной семьи в Уголовные дела о незаконном обороте оружия возбуждены после того, как в частном доме многодетной семьи в Ленинградской области обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области. По информации местных СМИ, из трехэтажного коттеджа, где был найден арсенал, вывели восемь детей. Как сообщало региональное следственное управление, глава семьи, проживавшей в деревне Химози Гатчинского района , задержан по подозрению в сексуальном насилии над одной из дочерей, которой сейчас 13 лет. В доме подозреваемого обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, "представляющие интерес для следствия", уточняло ведомство.

"Наряду с этим в ходе осмотра места происшествия изъято огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. Изъятое направлено на криминалистическую экспертизу. В настоящее время следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов по (статье) "незаконный оборот оружия", - говорится в сообщении регионального следственного управления.

Как отмечает ведомство, следователи "подробно допросили" подозреваемого по обстоятельствам дела. Также с участием педагога-психолога допрошена пострадавшая девочка, ее мать и другие члены семьи. По делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

"В настоящее время следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения", - информирует СУСК по Ленобласти.