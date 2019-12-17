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СК завел дело после изъятия арсенала у семьи в Ленинградской области
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РИА Новости

СК завел дело после изъятия арсенала у семьи в Ленинградской области

11:31 17.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Уголовные дела о незаконном обороте оружия возбуждены после того, как в частном доме многодетной семьи в Ленинградской области обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия и боеприпасов, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области. По информации местных СМИ, из трехэтажного коттеджа, где был найден арсенал, вывели восемь детей. Как сообщало региональное следственное управление, глава семьи, проживавшей в деревне Химози Гатчинского района, задержан по подозрению в сексуальном насилии над одной из дочерей, которой сейчас 13 лет. В доме подозреваемого обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, "представляющие интерес для следствия", уточняло ведомство.
Медицинская сестра в больнице
11:12
Детей, в чьем доме в Гатчине нашли арсенал, выпишут из больницы
"Наряду с этим в ходе осмотра места происшествия изъято огнестрельное автоматическое оружие: автоматы, пистолеты, боеприпасы и многое другое. Изъятое направлено на криминалистическую экспертизу. В настоящее время следственными органами СК России по Ленинградской области возбуждены уголовные дела по факту незаконного оборота оружия и боеприпасов по (статье) "незаконный оборот оружия", - говорится в сообщении регионального следственного управления.
Как отмечает ведомство, следователи "подробно допросили" подозреваемого по обстоятельствам дела. Также с участием педагога-психолога допрошена пострадавшая девочка, ее мать и другие члены семьи. По делу назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.
"В настоящее время следствием решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения", - информирует СУСК по Ленобласти.
Как сообщала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова, шесть детей в возрасте от 17 до девяти лет помещены в Гатчинскую районную больницу. После вердикта медиков будет решаться вопрос об их помещении в социальное учреждение.
Сотрудник полиции
09:03
Соседи рассказали о семье из Ленобласти, дома у которой нашли арсенал
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Обнаружение арсенала с оружием в доме под ПетербургомСледственный комитет РФЛенинградская областьГатчинский районРоссияПроисшествия
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