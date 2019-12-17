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В Тюмени начали восстанавливать пострадавший от хлопка газа дом
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РИА Новости

В Тюмени начали восстанавливать пострадавший от хлопка газа дом

11:18 17.12.2019
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CC BY 4.0 / Главное управление МЧС России по Тюменской области / На месте взрыва газа в жилом доме в Тюмени
На месте взрыва газа в жилом доме в Тюмени
CC BY 4.0 / Главное управление МЧС России по Тюменской области /
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Застройщик приступил к восстановлению подъезда жилого дома в Тюмени, где произошел хлопок газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
Хлопок газовоздушной смеси в четырехэтажном жилом доме в Тюмени произошел 7 декабря при проведении работ сотрудниками газовой службы, один человек погиб, трое получили ожоги и были доставлены в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о причинение смерти по неосторожности.
На месте взрыва газа в жилом доме в Тюмени
7 декабря, 18:38
Человек погиб при хлопке газа в жилом доме в Тюмени
"Теплоснабжение дома, освещение и газ восстановлены, кроме пострадавшего подъезда. Там тепловыми пушками сохраняется тепловой контур. Компания-застройщик осуществляет ремонт всего подъезда. На днях у них должно пройти собрание, где также будут жители", – сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что один житель пострадавшего от хлопка подъезда до сих пор остается в гостинице, остальные разместились у родственников. Жители остальных подъездов вернулись в свои квартиры, добавила представитель мэрии.
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