В Тюмени начали восстанавливать пострадавший от хлопка газа дом

На месте взрыва газа в жилом доме в Тюмени

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – РИА Новости. Застройщик приступил к восстановлению подъезда жилого дома в Застройщик приступил к восстановлению подъезда жилого дома в Тюмени , где произошел хлопок газа, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.

Хлопок газовоздушной смеси в четырехэтажном жилом доме в Тюмени произошел 7 декабря при проведении работ сотрудниками газовой службы, один человек погиб, трое получили ожоги и были доставлены в больницу. Следователи возбудили уголовное дело о причинение смерти по неосторожности.

"Теплоснабжение дома, освещение и газ восстановлены, кроме пострадавшего подъезда. Там тепловыми пушками сохраняется тепловой контур. Компания-застройщик осуществляет ремонт всего подъезда. На днях у них должно пройти собрание, где также будут жители", – сказала собеседница агентства.