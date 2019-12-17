Детей, в чьем доме в Гатчине нашли арсенал, выпишут из больницы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Шестеро детей из семьи, в чьем доме в Ленинградской области Шестеро детей из семьи, в чьем доме в Ленинградской области обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия , а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, находятся в нормальном состоянии, их могут выписать из больницы во вторник, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона.

Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области . По информации местных СМИ, из трехэтажного коттеджа, где был найден арсенал, вывели восемь детей. Как сообщало региональное следственное управление, глава семьи, проживавшей в деревне Химози Гатчинского района, задержан по подозрению в сексуальном насилии над одной из дочерей, которой сейчас 13 лет. В доме подозреваемого обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, "представляющие интерес для следствия", уточняло ведомство.

Как сообщала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова, шесть детей в возрасте от 17 до девяти лет помещены в Гатчинскую районную больницу. После вердикта медиков будет решаться вопрос об их помещении в социальное учреждение.

"С детьми все хорошо. Сегодня их, скорее всего, выпишут", - сказал РИА Новости собеседник в правительстве Ленобласти.

Он добавил, что, по предварительным данным, факт насилия над девочкой из этой семьи "пока не получил подтверждения".

Официальным комментарием следствия по этому поводу РИА Новости пока не располагают. В Гатчинской больнице не озвучивают данные о состоянии детей, ссылаясь на то, что эта информация предоставляется только родственникам.