Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T11:12+0300
https://ria.ru/20191217/1562474669.html
Детей, в чьем доме в Гатчине нашли арсенал, выпишут из больницы
https://cdn24.img.ria.ru/images/156177/90/1561779000_0:136:3159:1913_1036x0_80_0_0_251fb77bf8f18566afd54e5aa1d80209.jpg
РИА Новости

Детей, в чьем доме в Гатчине нашли арсенал, выпишут из больницы

11:12 17.12.2019
276
© РИА Новости / Павел ЛьвовМедицинская сестра в больнице
Медицинская сестра в больнице
© РИА Новости / Павел Львов
Медицинская сестра в больнице. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Шестеро детей из семьи, в чьем доме в Ленинградской области обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, находятся в нормальном состоянии, их могут выписать из больницы во вторник, сообщил РИА Новости источник в правительстве региона.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области. По информации местных СМИ, из трехэтажного коттеджа, где был найден арсенал, вывели восемь детей. Как сообщало региональное следственное управление, глава семьи, проживавшей в деревне Химози Гатчинского района, задержан по подозрению в сексуальном насилии над одной из дочерей, которой сейчас 13 лет. В доме подозреваемого обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, "представляющие интерес для следствия", уточняло ведомство.
Сотрудник полиции
09:03
Соседи рассказали о семье из Ленобласти, дома у которой нашли арсенал
Как сообщала РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова, шесть детей в возрасте от 17 до девяти лет помещены в Гатчинскую районную больницу. После вердикта медиков будет решаться вопрос об их помещении в социальное учреждение.
"С детьми все хорошо. Сегодня их, скорее всего, выпишут", - сказал РИА Новости собеседник в правительстве Ленобласти.
Он добавил, что, по предварительным данным, факт насилия над девочкой из этой семьи "пока не получил подтверждения".
Официальным комментарием следствия по этому поводу РИА Новости пока не располагают. В Гатчинской больнице не озвучивают данные о состоянии детей, ссылаясь на то, что эта информация предоставляется только родственникам.
Ранее детский омбудсмен Ленобласти сообщала, что пока профильные службы не располагают точной информацией о возрасте и персональных данных детей, поскольку они сами озвучивают эти сведения "приблизительно". Литвинова не уточняла, все ли дети являются родными или некоторые приемные. По ее сведениям, семья приехала из Петербурга и арендовала дом в деревне Химози.
Изъятый в Приморье арсенал оружия и патронов
Вчера, 02:56
У двух жителей Приморья нашли арсенал оружия и свыше 600 патронов
000010
Обсудить 0
Обнаружение арсенала с оружием в доме под ПетербургомЛенинградская областьГатчинаПроисшествия
Рекомендуем
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Под Гатчиной госпитализировали шесть детей из семьи, хранившей арсенал
Геннадий Падалка
Космонавт Падалка назвал конфликты главной катастрофой
На месте взрыва газа в жилом доме в Тюмени
В Тюмени начали восстанавливать пострадавший от хлопка газа дом
Полиция
Кировский участковый пожаловался на побои жены
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани начали проверку после исчезновения подростка
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Автомобиль Следственного комитета РФ
В ДТП в Приморье погиб следователь СК
Установка ракеты-носителя Союз
Пуск "Союза" со спутниками отложили из-за проблем с разгонным блоком
Владимир Корнилов
СМИ сообщили подробности дела депутата гордумы Переславля
Валерия Гонтарева
"Квартал 95" снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины
Молодые люди со смартфонами в Москве
Москва в 2020 году впервые проведет хакатон в сфере туризма
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров назвал главные проблемы в области прав человека
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после отравления восьми человек в Нижнем Новгороде
Автомобиль Следственного комитета РФ
В ЯНАО выяснят, почему школьников эвакуировали без верхней одежды
Прохожие на пешеходном переход в Москве
В Аптекарском огороде МГУ зацвели магнолии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
11:41Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
11:38Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны
11:33Суд обязал "дочку" РЖД заплатить за песни в плацкартах
11:33Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
11:32Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
11:31СК завел дело после изъятия арсенала у семьи в Ленинградской области
11:29В Рособоронэкспорте рассказали о продажах винтовок Т-5000
Лента новостейМолния