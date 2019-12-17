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В ДТП в Приморье погиб следователь СК
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РИА Новости

В ДТП в Приморье погиб следователь СК

11:09 17.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Старший следователь Хорольского межрайонного следственного отдела погиб в аварии в Приморье, СК начал проверку, говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 декабря 2019 года на 62 километре участка автомобильной дороги Михайловка-Турий Рог", - говорится в сообщении ведомства.
По предварительной информации, водитель автомобиля - старший следователь Хорольского межрайонного следственного отдела - не справился с управлением. Машина с дороги улетела в кювет и перевернулась.
Водитель скончался на месте, два пассажира с телесными повреждениями госпитализированы.
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Отмечается, что из-за ДТП проводится проверка, также будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших.
"По случаю тяжелой утраты коллектив следственного управления выражает глубокое соболезнование родным погибшего сотрудника следственного управления", - говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.
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Следственный комитет РФПриморский крайПроисшествия
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