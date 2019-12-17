В ДТП в Приморье погиб следователь СК

ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Старший следователь Хорольского межрайонного следственного отдела погиб в аварии в Старший следователь Хорольского межрайонного следственного отдела погиб в аварии в Приморье СК начал проверку, говорится в сообщении СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 16 декабря 2019 года на 62 километре участка автомобильной дороги Михайловка-Турий Рог", - говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, водитель автомобиля - старший следователь Хорольского межрайонного следственного отдела - не справился с управлением. Машина с дороги улетела в кювет и перевернулась.

Водитель скончался на месте, два пассажира с телесными повреждениями госпитализированы.

Отмечается, что из-за ДТП проводится проверка, также будет установлена степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших.