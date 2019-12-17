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Time: "Нафтогаз" подал в суд на правительство Украины
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РИА Новости

Time: "Нафтогаз" подал в суд на правительство Украины

10:59 17.12.2019 (обновлено: 11:52 17.12.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска на здании нефтегазовой компании Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.
Летом текущего года в конкурсе за право осваивать месторождение также принимала участие одна из дочерних структур "Нафтогаза".
По информации издания, в нефтегазовой компании придерживаются мнения, что лица, которые приняли решение в пользу Ukrainian Energy, были пристрастны и нарушили закон. Представители "Нафтогаза" требуют отменить выдачу разрешения американскому конкуренту.
Одним из основателей Ukrainian Energy является родившийся на Украине предприниматель Майкл Блейзер, которого издание связывает с экс-министром энергетики США Риком Перри. Отмечается, что в мае Перри представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому список лиц, которые могли бы консультировать власти по энергетическим вопросам, в их числе был Блейзер.
Министр энергетики США Рик Перри
12 ноября, 01:04
СМИ: на Украине сторонники Перри выиграли тендер на нефтегазовый проект
В свою очередь, бизнесмен настаивает на том, что Ukrainian Energy получила права на разработку месторождения честно, отрицая какое-либо политическое давления на Киев.
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Ситуация на УкраинеРик ПерриНафтогаз УкраиныЧерниговская областьСШАУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Деньги потекли мимо... Караул, грабят))))
17 декабря, 11:04
Стас Титов
10140000
Нафтагаз прям смелый такой.И с Газпромом судится и с американцами дерзко себя ведет...Куды котится?
17 декабря, 11:19
Татьяна Кузьмина
4130000
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