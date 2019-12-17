Time: "Нафтогаз" подал в суд на правительство Украины

Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве. Архивное фото

Вывеска на здании нефтегазовой компании "Нафтогаз Украины" в Киеве

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" подал в суд на правительство страны, выдавшее разрешение американской фирме Ukrainian Energy на разработку нефтегазового месторождения Варвинское в Черниговской области, сообщает Time.

Летом текущего года в конкурсе за право осваивать месторождение также принимала участие одна из дочерних структур "Нафтогаза".

По информации издания, в нефтегазовой компании придерживаются мнения, что лица, которые приняли решение в пользу Ukrainian Energy, были пристрастны и нарушили закон. Представители "Нафтогаза" требуют отменить выдачу разрешения американскому конкуренту.

Одним из основателей Ukrainian Energy является родившийся на Украине предприниматель Майкл Блейзер, которого издание связывает с экс-министром энергетики США Риком Перри . Отмечается, что в мае Перри представил украинскому президенту Владимиру Зеленскому список лиц, которые могли бы консультировать власти по энергетическим вопросам, в их числе был Блейзер.