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В Аптекарском огороде МГУ зацвели магнолии
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РИА Новости

В Аптекарском огороде МГУ зацвели магнолии

10:57 17.12.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожие на пешеходном переход в Москве
Прохожие на пешеходном переход в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Прохожие на пешеходном переход в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Почки экзотических магнолий аномально рано набухли в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, также расцвели морозники, примулы и форзиция, сообщает пресс-служба сада.
Сотрудники "Аптекарского огорода" связывают цветение в середине декабря с высокой температурой воздуха — в четверг, 19 декабря, может быть побит 133-летний рекорд. В этот день воздух прогреется до +8 градусов.

"Под открытым небом аномально рано расцвели одуванчики, морозники, примулы, форзиция, рододендрон даурский, показались подснежники — все это в середине декабря. Набухли почки экзотических магнолий", — сказали в пресс-службе "Аптекарского огорода".

Также в пресс-службе отметили, что растения, цветущие не в сезон, весной могут либо не зацвести, либо дать мало завязей.
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