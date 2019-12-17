В Аптекарском огороде МГУ зацвели магнолии

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Почки экзотических магнолий аномально рано набухли в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, также расцвели морозники, примулы и форзиция, сообщает пресс-служба сада.
Сотрудники "Аптекарского огорода" связывают цветение в середине декабря с высокой температурой воздуха — в четверг, 19 декабря, может быть побит 133-летний рекорд. В этот день воздух прогреется до +8 градусов.
"Под открытым небом аномально рано расцвели одуванчики, морозники, примулы, форзиция, рододендрон даурский, показались подснежники — все это в середине декабря. Набухли почки экзотических магнолий", — сказали в пресс-службе "Аптекарского огорода".
Также в пресс-службе отметили, что растения, цветущие не в сезон, весной могут либо не зацвести, либо дать мало завязей.