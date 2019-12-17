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Руслан Эдильгериев: Грета Тунберг говорит то, что видит
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РИА Новости

Руслан Эдильгериев: Грета Тунберг говорит то, что видит

12:00 17.12.2019
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев
Специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Международные переговоры по климату в Мадриде закончились 14 декабря, на сутки позже запланированной даты. Страны пытались договориться о том, как будет развиваться "зеленый" бизнес, и не смогли. Между тем делегации России удалось отклонить поправку, которая затормозила бы переговоры в дальнейшем, и заявить о приверженности целям Парижского соглашения. О ненужной поправке, обязательствах по снижению парниковых газов и Грете Тунберг, рассказал корреспонденту РИА Новости Наталье Парамоновой специальный представитель президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев.
— Заявила ли Россия о своих добровольных обязательствах по снижению парниковых газов в рамках Парижского соглашения на переговорах в Мадриде?
— По Парижскому соглашению Россия заявила о своем вкладе в ограничение выбросов парниковых газов — не превысить к 2030 году уровень выбросов 70-75% от 1990 года. В настоящее время на различных уровнях в рамках подготовки указа президента России проводятся консультации в отношении возможности уточнения принятых обязательств.
Участники Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP25) в Мадриде, Испания. 15 декабря 2019
15 декабря, 15:02
Опубликован итоговый документ COP25
— Россия попросила не включать поправку с упоминанием о правах человека в статью 6 Парижского соглашения, которая предполагает совместные действия стран в области устойчивого развития. Поправку по просьбе РФ отклонили, что получило негативную оценку независимых наблюдателей и общественников. Почему РФ внесла такое предложение? Можно ли это считать дипломатической победой?
— Мне кажется, то, что это упоминание убрали, это победа здравого смысла. Права человека, гендерное равенство, борьба с бедностью, снижение неравенства — все эти и другие вопросы в области обеспечения устойчивого развития, на мой взгляд, и нет никакой необходимости дополнительно отражать или детализировать в статье 6.
— Грета Тунберг не устает повторять, что политики бездействуют и не спасают климат, что богатые страны отказываются сокращать выбросы и просто дают денег бедным. Правда ли это? Насколько серьезно Тунберг влияет на переговоры? Если да, то в чем это проявляется?
— Мне представляется поведение Греты абсолютно искренним. Грета говорит то, что видит. А видит она отказ крупнейшей экономики мира (США находится в процессе выхода из Парижского соглашения — прим. ред.), в значительной степени ответственной за происходящие климатические изменения, участвовать в Парижском соглашении. Видит она то, что негативное воздействие человека на климатическую систему, несмотря на все предпринимаемые усилия, продолжает расти, а переговорный процесс по его снижению далеко не всегда эффективен. И ей, как представителю молодежи, конечно, хочется изменить ситуацию теми средствами, которые ей доступны и которые представляются ей наиболее эффективными. Другое дело — реально влиять на переговоры ей крайне сложно, поскольку переговоры требуют не только политической воли и громких призывов, но, что не менее важно, тишины, то есть спокойной и порой крайне сложной и продолжительной работы экспертов.
Экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат в Мадриде, Испания
11 декабря, 19:27
Признание Греты Тунберг "Человеком года" испортит ее, заявил эксперт
— Эксперты заявляли, что эти переговоры будут в основном касаться преференций для бизнеса. Вносила ли Россия какие-то предложения в механизмы Парижского соглашения для этого?
— Если говорить о роли бизнеса, то вопрос не в преференциях, а в том, какие могут и должны быть созданы правовые условия для инвестиций в низкоуглеродное развитие, в развитие информационного, финансового и технологического сотрудничества стран.
С одной стороны, Мадридская конференция абсолютно однозначно продемонстрировала значительный прогресс, достигнутый многими странами в реализации своих стратегий низкоуглеродного развития и постепенного ухода от ископаемой энергетики.
С другой — подчеркивается необходимость развития инструментов международной кооперации от обмена опытом до реализации инвестиционных проектов. Наша позиция состоит в том, что нет и не может быть никакого оправдания любым попыткам установить барьеры для реализации совместных проектов, направленных на спасение нашего климата. В этом принципиальная позиция России, мы ее последовательно отстаиваем и очень рассчитываем быть услышанными нашими партнерами.
— Как вы в целом оцениваете итоги переговоров по климату?
— Если вы имеете в виду итоги прошедшей в Мадриде конференции, то на три балла из пяти. Некоторые важные задачи отложены до следующего года. Нам, то есть странам Парижского соглашения, удалось достаточно точно установить диагноз и перечень необходимых мер для лечения болезни. Но как показала прошедшая конференция, борьбу со временем за сохранение климатической системы мы по-прежнему пока проигрываем.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии 24-й конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Катовице. 3 декабря 2018
15 декабря, 17:07
Генсек ООН разочарован итогами конференции COP25 в Мадриде
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Грета ТунбергМадрид (город)РоссияИнтервью - Авторы
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