Под Гатчиной госпитализировали шесть детей из семьи, хранившей арсенал

Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области. По информации местных СМИ, из трехэтажного коттеджа, где был найден арсенал, вывели восемь детей. Как сообщало региональное следственное управление, глава семьи, проживавшей в деревне Химози Гатчинского района, задержан по подозрению в сексуальном насилии над одной из дочерей, которой сейчас 13 лет. В доме подозреваемого обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, "представляющие интерес для следствия", уточняло ведомство.