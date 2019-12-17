Под Гатчиной госпитализировали шесть детей из семьи, хранившей арсенал

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 дек - РИА Новости. Шестеро несовершеннолетних детей из семьи, в чьем доме в Ленинградской области обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия, а главу семейства задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью, помещены в больницу, сообщила РИА Новости во вторник уполномоченный по правам ребенка в регионе Тамара Литвинова.
Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области. По информации местных СМИ, из трехэтажного коттеджа, где был найден арсенал, вывели восемь детей. Как сообщало региональное следственное управление, глава семьи, проживавшей в деревне Химози Гатчинского района, задержан по подозрению в сексуальном насилии над одной из дочерей, которой сейчас 13 лет. В доме подозреваемого обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, "представляющие интерес для следствия", уточняло ведомство.
"Шесть несовершеннолетних детей в возрасте от 17 до 9 лет помещены в Гатчинскую ЦРБ, где они находятся под присмотром медиков. Когда врачи сочтут возможным, будет решаться вопрос об их помещении в социальное учреждение", - рассказала Литвинова.
По ее словам, пока профильные службы не располагают точной информацией о возрасте и персональных данных детей, поскольку они сами озвучивают эти сведения "приблизительно". Литвинова не уточнила, все ли дети являются родными или некоторые приемные.
"Есть информация, что дети из Санкт-Петербурга, и семья арендовала дом (в деревне Химози – ред.)", - добавила она.
По словам детского омбудсмена, еще двое детей из этой семьи достигли совершеннолетия.