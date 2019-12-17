Верховный суд за год ликвидировал 11 партий за неучастие в выборах

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Верховный суд (ВС) РФ в 2019 году принял решения о ликвидации 11 политических партий, семь лет не участвовавших в выборах, три из них пока не вступили в силу, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста России.
Минюст в рамках текущего контроля над партиями анализирует соблюдение ими требований закона об участии в выборах. Анализ проводится на основании сведений о зарегистрированных кандидатах (списках кандидатов), выдвинутых от политических партий на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления в течение 7 лет, предоставленных Центральной избирательной комиссией РФ с учетом даты государственной регистрации политических партий. При получении информации о том, что политическая партия не соответствует требованиям закона "О политических партиях", Минюстом России направляется административное исковое заявление в ВС РФ о ликвидации политической партии.
"В настоящее время на основании решений Верховного Суда РФ ликвидировано 8 политических партий: "Народная партия "За женщин России", "АЛЬЯНС ЗЕЛЁНЫХ", "Союз Горожан", "Народная партия России", "Социал-демократическая партия России", "Партия пенсионеров России", "Города России", Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России". Верховным Судом РФ приняты решения о ликвидации трех политических партий, которые не вступили в законную силу: "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС", "Монархическая партия", "ЧЕСТНО" (Человек. Справедливость. Ответственность)", - сообщили в министерстве.
По данным министерства, в будущем 2020 году Минюстом запланировано проведение проверок 4 политических партий.