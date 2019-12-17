Верховный суд за год ликвидировал 11 партий за неучастие в выборах

Минюст в рамках текущего контроля над партиями анализирует соблюдение ими требований закона об участии в выборах. Анализ проводится на основании сведений о зарегистрированных кандидатах (списках кандидатов), выдвинутых от политических партий на выборах в органы государственной власти и местного самоуправления в течение 7 лет, предоставленных Центральной избирательной комиссией РФ с учетом даты государственной регистрации политических партий. При получении информации о том, что политическая партия не соответствует требованиям закона "О политических партиях", Минюстом России направляется административное исковое заявление в ВС РФ о ликвидации политической партии.