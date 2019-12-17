На Камчатке несколько школ закрыли из-за гриппа и ОРВИ

"В связи с заболеванием ОРВИ на территории Петропавловска-Камчатского частично закрыт начальный уровень образования средней школы №4 имени М.А. Горького. Карантин здесь продлится до 20 декабря. Во вторник, 17 декабря, карантин объявлен для 1"Б" средней школы №36 краевой столицы. Со среды, 18 декабря, на карантин полностью закрывается средняя школа №27, занятия также прекратятся для учеников 1"А" класса средней школы №33. Карантин в них введен до 23-26 декабря", - сказала министр образования Камчатского края Александра Короткова, чьи слова приводятся в сообщении.