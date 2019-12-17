На Камчатке несколько школ закрыли из-за гриппа и ОРВИ

ВЛАДИВОСТОК, 17 дек - РИА Новости. Несколько школ закрыты на карантин в Петропавловске-Камчатском в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учеников, сообщает правительство Камчатки.
"В связи с заболеванием ОРВИ на территории Петропавловска-Камчатского частично закрыт начальный уровень образования средней школы №4 имени М.А. Горького. Карантин здесь продлится до 20 декабря. Во вторник, 17 декабря, карантин объявлен для 1"Б" средней школы №36 краевой столицы. Со среды, 18 декабря, на карантин полностью закрывается средняя школа №27, занятия также прекратятся для учеников 1"А" класса средней школы №33. Карантин в них введен до 23-26 декабря", - сказала министр образования Камчатского края Александра Короткова, чьи слова приводятся в сообщении.
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Карантин в школе или детсаду объявляют, если заболели более 25% детей.
В министерстве здравоохранения края отметили, что в регионе эпидситуация по ОРВИ и гриппу оценивается как благополучная, заболеваемость не превысила эпидпороги, при этом зарегистрированы 23 случая гриппа типа В.