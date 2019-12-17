Россия может поставить Сербии порядка 100 трамваев на хороших условиях

"С сербами мы провели несколько этапов переговоров, были у них и в Белграде, и они приезжали к нам сюда. Работа с ними, как вы правильно сказали, ведется по двум направлениям: модернизация существующего трамвайного парка – такие предложения мы им уже выдали, – а также поставка новой трамвайной техники. Это порядка сотни новых трамваев и модернизация существующего парка", - сказал Семизоров.