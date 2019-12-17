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2019-12-17T10:23+0300
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Россия может поставить Сербии порядка 100 трамваев на хороших условиях
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РИА Новости

Россия может поставить Сербии порядка 100 трамваев на хороших условиях

10:23 17.12.2019
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© РИА Новости / Сергей ПятаковТрамвай "Витязь-М"
Трамвай Витязь-М
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Трамвай "Витязь-М". Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Российский завод "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод") может поставить Сербии порядка 100 трамваев на "комфортных условиях", соответствующие предложения Белграду выданы, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха) Дмитрий Семизоров.
"С сербами мы провели несколько этапов переговоров, были у них и в Белграде, и они приезжали к нам сюда. Работа с ними, как вы правильно сказали, ведется по двум направлениям: модернизация существующего трамвайного парка – такие предложения мы им уже выдали, – а также поставка новой трамвайной техники. Это порядка сотни новых трамваев и модернизация существующего парка", - сказал Семизоров.
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Он уточнил, что условия поставки будут "достаточно комфортные для заказчиков, которые не могут рассчитаться полностью за один платеж".
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам заседания российско-сербского межправкомитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству сообщил, что Россия может начать поставки трамваев в Сербию.
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Семизоровым >>
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Дмитрий СемизоровРостехУралтрансмашУралвагонзаводСербияРоссияЭкономика
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