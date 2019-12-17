Дмитрий Семизоров: артустановка "Коалиция-СВ" обгоняет время

Единственный завод по серийному производству артиллерийской техники Уралтрансмаш завершает модернизацию одной из самых мощных пушек в мире "Малка" и готовится запустить в серию перспективную артиллерийскую установку " Коалиция-СВ" . Генеральный директор предприятия Дмитрий Семизоров в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о планах по выпуску перспективных орудий для Вооруженных сил, замене на существующих артустановках украинских комплектующих, а также об основном гражданском направлении деятельности – трамваях.

— Дмитрий Юрьевич, год подходит к концу. Каковы его предварительные итоги?

— Наш завод уникален и является единственным предприятием по серийному производству самоходной артиллерийской техники. В 2014-2015 годах было резкое снижение заказов, и на предприятие легла очень большая кредитная нагрузка. Сейчас ситуация выравнивается, и показатели улучшаются из года в года. Рост прибыльности составит от 10 до 12%. Что касается гособоронзаказа, то его мы выполняем полностью и в срок.

— А по продукции?

— Уходящий год был очень насыщенным на события как в плане военной продукции, так и гражданской. В частности, первая опытная партия новейших самоходных артиллерийских установок 2С35 "Коалиция-СВ" готова к отгрузке. Если говорить о гражданке, то мы практически освоили серийное производство линейки низкопольных трамваев, которые на 100% соответствуют программе "Доступная среда". Испытания одно и двухсекционного трамваев завершены, сейчас тестируется трехсекционный. Я думаю, что в декабре мы полностью закончим эту работу и будем готовы поставлять современные и оборудованные по последнему слову техники трамваи для муниципалитетов и регионов.

— Речь о трамваях серии 71-415?

— Это и 71-415, и 71-418, две новые модели. Помимо них, мы готовы к вопросам модернизации старых трамвайных парков: можем проводить капитальный ремонт тележек и ставить на них абсолютно новые, современные вагоны. Мы доведем процент низких полов в центральной части вагонов до как минимум 40% — это делается для родителей с детьми, инвалидов-колясочников.

© Фото предоставлено пресс-службой "Уралвагонзавода" Трамвай 71-415 © Фото предоставлено пресс-службой "Уралвагонзавода" Трамвай 71-415

— Есть ли уже заказы на новые модели?

— Сейчас идут предварительные переговоры. Так как трамваи заказываются посредством конкурсных процедур, мы начали сотрудничество с несколькими регионами и уже получили согласие рассмотреть возможность приобретения нашей продукции. Дальше все зависит от того, насколько наши предложения будут конкурентоспособны.

— Когда планируете выйти в плюс по прибыли?

— Мы сегодня запустили определенные процедуры, которые нам помогут выйти на полную самоокупаемость и в плюс по прибыли. Кроме того, мы рассматриваем расширение номенклатуры изделий по гособоронзаказу, проведение мероприятий по импортозамещению и повышению надежности специальных изделий. Если говорить о гражданской продукции, то здесь, помимо трамваев, мы хотим начать поставки на наш рынок газомоторных, дизельных автобусов и электробусов.

— Один из ваших трамваев для так называемой европейской колеи должен был проходить испытания в Крыму. На какой стадии эта работа?

— Ходовые испытания трамвая 71-411 в Евпатории уже идут. Параллельно мы занимаемся его сертификацией, которую пройдем до конца декабря. К этому времени он закончит ходовые испытания. А с нового года при заказе Евпаторией или другими городами, где есть колея 1000 миллиметров, мы вполне можем поставлять современный трамвай на новых тележках, для которых не страшно любое, даже самое плохое состояние дорожного полотна и рельсов. Более того, новые трамваи не разрушают существующую инфраструктуру.

— На какой стадии сейчас переговоры с Сербией по поставкам трамваев и модернизации их парка?

— С сербами мы провели несколько этапов переговоров, были у них и в Белграде, и они приезжали к нам сюда. Работа с ними, как вы правильно сказали, ведется по двум направлениям: модернизация существующего трамвайного парка – такие предложения мы им уже выдали, а также поставка новой трамвайной техники.

— Есть некие льготные условия?

— Они не то чтобы льготные, но достаточно комфортные для заказчиков, которые не могут рассчитаться полностью за один платеж.

— О каком количестве идет речь?

— Это порядка сотни новых трамваев и модернизация существующего парка.

— При подготовке к интервью, я наткнулся на интересный проект Уралтрансмаша с чешской компанией ZIMATECHNIK по созданию низкопольного трамвая. Когда начнется производство?

— Такие работы действительно велись, они не закончены. Когда полностью будем готовы рассказать о результатах — объявим. На сегодняшний день с помощью наших партнеров в этом направлении мы готовы участвовать в программе модернизации существующего у них старого парка. В дальнейшем будем смотреть.

— Нашумевший проект R1. Будет ли подобная работа продолжена?

— Изначально трамвай R1 создавался в виде концептуальной модели. Форм-фактор этого трамвая и заложенные в него технические решения не позволят выпустить его на улицы городов. Вместе с тем там было показано очень много новых технологий, которые на сегодняшний день мы с успехом применяем. Это касается и приводов дверей, их конструкции, а также стекол и применяющегося в трамваях электрооборудования. Не все компании могут похвастаться возможностью выпуска концептуальных моделей, в которые они закладывают какие-то перспективные разработки, так как на это нужны средства. Нам это удалось. Продолжим ли мы этот эксперимент дальше? Наверное, да, потому что это интересно, это заставляет конструкторскую мысль не стоять на месте, держит в тонусе и дает импульс для дальнейшего развития.

— Будет ли еще один подобный концепт?

— Скорее всего, да. Сейчас мы полностью освоим новые модели трамваев в серийном производстве и когда выйдем на хороший темп изготовления и поставок, задумаемся над новым концептом.

— Сейчас тренд на роботизацию. У вас есть идеи о том, чтобы сделать беспилотный трамвай? Насколько это реально сейчас?

— Эта идея есть, и она абсолютно реальна. С точки зрения технических вопросов она не представляет собой чего-то сверхъестественного. Как только будет решение по правовой базе и соответствующей инфраструктуре, то, скорее всего, такой трамвай появится, и мы готовы заняться его разработкой совместно с компанией, работающей в сфере искусственного интеллекта. Конечно, это вопрос не завтрашнего дня. Это вопрос будущего. Но тренд здоровый и интересный. Мы уже сейчас автоматизируем многие процессы в наших новых моделях. Роботизацией в чистом виде это не назовешь, но мы к этому стремимся.

— Теперь к оборонным темам. Когда завершится процесс модернизации "Малки" и "Тюльпана"? Когда вы начнете поставлять модернизированные изделия российской армии?

— Мы уже ведем поставки модернизированных "Тюльпанов". Что касается "Малки", то в декабре этого года заканчиваем капитальный ремонт с глубокой модернизацией орудия: было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы. В течение следующего года мы подготовим производство к серийному выпуску этих артсистем.

— Сейчас на предприятии еще одна крупная работа — это доведение "Мсты-С" до уровня СМ. Как выполняется этот контракт, когда планируете завершить и насколько видите перспективы дальнейшей модернизации этих машин, учитывая появление "Коалиции"?

— Работы по модернизации мы закончили и сейчас уже поставляем в войска модернизированные артиллерийские комплексы. План за 2019 год полностью закрыли и уже начали работы по объему 2020-го. Если у нас так пойдет и дальше, то объемы 2020 года сможем закрыть даже в его первой половине.

© Фото предоставлено пресс-службой "Уралвагонзавода" Мста-С © Фото предоставлено пресс-службой "Уралвагонзавода" Мста-С

Теперь о появлении "Коалиции" и всего остального. "Коалиция" — это машина будущего. Она на сегодняшний день обгоняет время, поэтому потребность в существующих моделях от 2С3М ("Акация") до 2С19М2 ("Мста-СМ") будет еще долго. Мне кажется, что основу парка самоходных артиллерийских установок в этом калибре составят именно модели 2С19М1 ("Мста-С") и модернизированные 2С19М2, в которых заложен просто гигантский модернизационный потенциал.

— А в чем измеряется этот потенциал?

— Машина будет более маневренной и быстрой. Мы ожидаем появления новых боеприпасов и работаем над этим с предприятиями боеприпасной отрасли. Кроме того, сейчас ведется большая работа по увеличению надежности этой машины, поэтому я думаю, что установка очень долго будет сохранять статус основной боевой системы.

© Фото предоставлено пресс-службой "Уралвагонзавода" Мста-С © Фото предоставлено пресс-службой "Уралвагонзавода" Мста-С

— Над чем сейчас работает конструкторское бюро?

— Мы сейчас заканчиваем капитальный ремонт с модернизацией изделия 2С3М, задумываемся о колесном шасси для изделий в калибре 152 мм, и кроме того, не надо забывать, что в интересах иностранных заказчиков нашим конструкторским бюро была разработана машина 2С19М1-155 в калибре 155 мм.

— Это для Индии?

— Для любых иностранных заказчиков, которые будут в 2020 году открывать тендеры на данный вид вооружений. В сравнении с аналогами наша машина будет дешевле и надежнее.

— А в чем причина перехода на колесное шасси? Последнее время это стало мейнстримом.

— Колесное шасси позволяет сберечь существующие дороги от разрушений без потери маневренности. Плюс ко всему существует потребность в таких машинах у нашего основного заказчика.

— Как идет процесс импортозамещения в изделиях для Вооруженных сил?