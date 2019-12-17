В ЯНАО выяснят, почему школьников эвакуировали без верхней одежды

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 дек - РИА Новости. Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе выясняют, почему учащихся школы во время плановой противопожарной тренировки эвакуировали из здания через окно и без верхней одежды, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее на сайте ямальского информагентства n24.ru появилась видеозапись, на которой видно, что дети без верхней одежды и в сменной обуви стоят в снегу у крыльца школы в Новом Уренгое. По данным СМИ, в здании объявили эвакуацию во время противопожарной тренировки, и один из учителей решил "эвакуировать" школьников на улицу через окно на первом этаже, не дав при этом накинуть верхнюю одежду.
По предварительным данным ведомства, инцидент произошел 10 декабря в школе "Земля родная". Попавшие на видео дети - учащиеся пятого класса. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
"Следственным отделом по городу Новый Уренгой... начата доследственная проверка по размещенной в СМИ информации о нарушении прав несовершеннолетних во время проведения учебной тревоги в общеобразовательном учреждении", - говорится в сообщении СУСК.
Согласно информации местных СМИ, эвакуировать детей через окно на улицу без верхней одежды решил учитель труда, из-за этого несколько учащихся заболели. Комментарием администрации Нового Уренгоя и руководства школы РИА Новости не располагает.
10 декабря, 10:30В ЕАО учеников школ эвакуировали в мороз без верхней одежды