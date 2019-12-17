Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T10:16+0300
https://ria.ru/20191217/1562471528.html
В ЯНАО выяснят, почему школьников эвакуировали без верхней одежды
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

В ЯНАО выяснят, почему школьников эвакуировали без верхней одежды

10:10 17.12.2019 (обновлено: 10:16 17.12.2019)
147
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 дек - РИА Новости. Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе выясняют, почему учащихся школы во время плановой противопожарной тренировки эвакуировали из здания через окно и без верхней одежды, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Ранее на сайте ямальского информагентства n24.ru появилась видеозапись, на которой видно, что дети без верхней одежды и в сменной обуви стоят в снегу у крыльца школы в Новом Уренгое. По данным СМИ, в здании объявили эвакуацию во время противопожарной тренировки, и один из учителей решил "эвакуировать" школьников на улицу через окно на первом этаже, не дав при этом накинуть верхнюю одежду.
По предварительным данным ведомства, инцидент произошел 10 декабря в школе "Земля родная". Попавшие на видео дети - учащиеся пятого класса. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.
"Следственным отделом по городу Новый Уренгой... начата доследственная проверка по размещенной в СМИ информации о нарушении прав несовершеннолетних во время проведения учебной тревоги в общеобразовательном учреждении", - говорится в сообщении СУСК.
Согласно информации местных СМИ, эвакуировать детей через окно на улицу без верхней одежды решил учитель труда, из-за этого несколько учащихся заболели. Комментарием администрации Нового Уренгоя и руководства школы РИА Новости не располагает.
Прокуратура
10 декабря, 10:30
В ЕАО учеников школ эвакуировали в мороз без верхней одежды
000133
Обсудить 0
Следственный комитет РФНовый УренгойРоссияХанты-МансийскПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после отравления восьми человек в Нижнем Новгороде
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Кубани начали проверку после исчезновения подростка
Разбор завалов на месте взрыва газа в Белгородской области
По делу о взрыве под Белгородом задержали сотрудников газовой службы
Следственные действия в деревни Химози Ленинградской области
Под Гатчиной госпитализировали шесть детей из семьи, хранившей арсенал
Владимир Корнилов
Подозреваемый в убийстве депутат из Переславля сложит полномочия
Полиция
Кировский участковый пожаловался на побои жены
Скорая помощь
В Нижнем Новгороде восемь человек попали в больницу с отравлением
Автомобиль прокуратуры России
Прокуратура начала проверку после пожара на мебельном складе в Казани
Прохожие на пешеходном переход в Москве
В Аптекарском огороде МГУ зацвели магнолии
Учения МЧС
В Екатеринбурге загорелся жилой дом
Валерия Гонтарева
"Квартал 95" снова посвятил песню экс-главе Нацбанка Украины
Школа
На Камчатке несколько школ закрыли из-за гриппа и ОРВИ
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи обнародовал кандидатуру нового премьер-министра
Банкноты номиналом 5 долларов США
СМИ: мормонская церковь скопила $100 миллиардов на пожертвованиях
Автомобиль Следственного комитета РФ
В ДТП в Приморье погиб следователь СК
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:07Следующий саммит АТЭС пройдет в ноябре 2020 года в Малайзии
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
11:41Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
11:38Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны
11:33Суд обязал "дочку" РЖД заплатить за песни в плацкартах
11:33Китай надеется, что СБ ООН поддержит проект резолюции по КНДР
11:32Сергей Лазарев рассказал о суррогатных матерях своих детей
11:31СК завел дело после изъятия арсенала у семьи в Ленинградской области
Лента новостейМолния