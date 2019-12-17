В Афганистане при взрыве мины погибли десять мирных жителей

По данным телеканала, взрыв произошел во вторник утром в районе Алишер. Среди погибших - трое детей и две женщины.

СМИ: при подрыве автомобиля на юге Афганистана погибли восемь военных

СМИ: при подрыве автомобиля на юге Афганистана погибли восемь военных

Как сообщается, взрыв произошел в тот момент, когда автомобиль, в котором находились люди, ехал на похороны в провинцию Логар.