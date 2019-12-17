Испытания нового скоростного трамвая в Крыму завершатся до конца года

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Проходящий в Крыму испытания новый трамвай для колеи 1 метр, завершит их до конца года вместе с сертификацией, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Проходящий в Крыму испытания новый трамвай для колеи 1 метр, завершит их до конца года вместе с сертификацией, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха) Дмитрий Семизоров

"Ходовые испытания трамвая 71-411 в Евпатории уже идут. Параллельно мы занимаемся его сертификацией, которую пройдем до конца декабря. К этому времени он закончит ходовые испытания", - сказал Семизоров.

Он отметил, что с нового года при заказе Евпаторией или другими городами, где есть колея 1000 миллиметров, предприятие вполне может поставлять современный трамвай на новых тележках, для которых не страшно любое, даже самое плохое состояние дорожного полотна и рельсов. "Более того, новые трамваи не разрушают существующую инфраструктуру", - отметил собеседник агентства.

Скоростной вагон 71-411 адаптирован для эксплуатации в городах с узкой колеей. Модель 71-411 создана на базе 412-й и предназначена для колеи 1000 мм. Длина его кузова 14700 мм, ширина — 2200 мм, база тележки 1900 мм. Максимальная скорость 75 км/ч, время разгона до 40 км/ч — 10 с. Максимальная вместимость — 179 человек. Реализованные конструкторские решения позволяют вагону двигаться по неровным рельсовым путям и обеспечивают плавность и бесшумность хода, нивелируя вибрацию.

Трамвай полностью отвечает требованиям программы "Доступная среда", обеспечивая возможность безбарьерного перемещения малоподвижных категорий граждан в городских условиях. Также вагон удобен для перевозки инвалидов-колясочников и пассажиров с детскими колясками: он оборудован откидной аппарелью, расположенной в зоне средней двери. В вагоне установлены современные антивандальные сидения. В низкопольной части салона оборудовано специальное место для инвалида-колясочника, оснащенное опорной спинкой, ремнем безопасности, а также звуковой и визуальной информационными системами.