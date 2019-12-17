Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-17T10:23+0300
https://ria.ru/20191217/1562469281.html
"О, мой мозг": новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
https://cdn25.img.ria.ru/images/156246/90/1562469005_127:0:1786:933_1036x0_80_0_0_ee4f9062abc890303fc49f67792d5e25.png
РИА Новости

"О, мой мозг": новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети

08:50 17.12.2019 (обновлено: 10:23 17.12.2019)
9765
© Twitter @InertialObservrНовая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
Новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети
© Twitter @InertialObservr
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователь твиттера под ником InertialObserbr опубликовал в своем аккаунте пост с оптической иллюзией, которая озадачила пользователей социальной сети.
InertialObserbr пояснил, что иллюзия основана на простой кривой Лиссажу, но "использует умное затемнение/подсветку, чтобы создать иллюзию "двойной оси".
Фигуры Лиссажу — это траектории, прочерчиваемые точкой, которая одновременно совершает два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Комментаторы под постом пытались понять, в каком именно направлении вращается фигура: слева направо или сверху вниз.
"Я смотрю на это уже девять часов, высылайте помощь", — отметил пользователь под ником ClassyScrientist.
"О, мой мозг", — прокомментировал запись ReluctantPotato.
"За что ты так со мной", — задался вопросом AlexanderRKlotz.
Некоторые заметили, что в какой-то момент фигура начала напоминать рыбу.
Однако один из комментаторов заявил, что мозг по-разному интерпретирует движение фигуры из-за цветных линий, в чем, по словам других пользователей, и заключается смысл иллюзии.
Автомобильный трафик
11 августа, 06:52
Оптическая иллюзия с исчезающими автомобилями озадачила пользователей Сети
222576443
Обсудить 0
Весь мирTwitterВ мире
Рекомендуем
Человеческое сердце с ЭКГ
Ученые нашли способ "застраховаться" от инфарктов и инсультов
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Бешеные деньги: ФРС заготовила обвал доллара к Новому году
Истуканы-моаи
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Владимир Корнилов
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф в суде в Исламабаде
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Цех фасовки и упаковки на чайной фабрике
В двух популярных у россиян марках чая нашли пестициды
Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 Коалиция-СВ на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок "Коалиция-СВ"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат с космодрома Плесецк в Архангельской области
Термоядерный ливень. Каких ракет Пентагон боится больше всего
Перец чили
Ученые рассказали о пользе перца чили
Экоактивистка Грета Тунберг на пресс-конференции перед климатическим протестом Марш за климат в Мадриде, Испания
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
Американский доллар и китайский юань
"США помирились с Китаем и навалятся на Россию": что теперь будет
Самоходная пушка 2С7М Малка
В России проходят испытания одной из мощнейших пушек в мире
Крымский мост через Керченский пролив заиграл новыми красками
Экс-депутат Рады заявил, что проклинает бандеровскую власть
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
"Ростелеком" пересмотрит тарифы, не соответствующие реалиям
Модернизированный внедорожник LADA 4х4
"АвтоВАЗ" запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12Генсек ООН призвал объединить мировые усилия для помощи мигрантам
12:12Защита обжаловала приговор троим участникам акции 27 июля
12:11В ОБСЕ назвали блокировку работы правозащитников неприемлемой
12:10ПАСЕ готова делиться с Россией наработками по гендерному равенству
12:07Следующий саммит АТЭС пройдет в ноябре 2020 года в Малайзии
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
11:52Бронзит удивлен, что попал в шорт-лист претендентов на "Оскар"
11:48Меняйло прокомментировал ситуацию с прорывом дамбы в Красноярском крае
11:47В Ura.ru оценили внесение в реестр распространителей информации
11:46Нарколог оценил слова ученого о самых опасных алкогольных напитках
11:45Жителя Нижегородской области осудили за избиение таксиста
11:44В Кирове машина упала с моста
11:43Тунберг удивилась, что СМИ уделили столько внимания поездке на поезде
11:41Водолазы готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
11:38Москалькова призвала защищать права ветеранов Второй мировой войны
Лента новостейМолния