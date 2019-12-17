"О, мой мозг": новая оптическая иллюзия поразила пользователей Сети

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Пользователь твиттера под ником InertialObserbr Пользователь твиттера под ником InertialObserbr опубликовал в своем аккаунте пост с оптической иллюзией, которая озадачила пользователей социальной сети.

InertialObserbr пояснил, что иллюзия основана на простой кривой Лиссажу, но "использует умное затемнение/подсветку, чтобы создать иллюзию "двойной оси".

Illusion of The Year 2019 Winner



It's based on a simple Lissajous curve, but uses clever shading/highlighting to create a 'double-axis' illusion pic.twitter.com/mdE3Eee1E9 — 〈 Berger |🎄| Dillon 〉 (@InertialObservr) December 15, 2019

Фигуры Лиссажу — это траектории, прочерчиваемые точкой, которая одновременно совершает два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Комментаторы под постом пытались понять, в каком именно направлении вращается фигура: слева направо или сверху вниз.

"Я смотрю на это уже девять часов, высылайте помощь", — отметил пользователь под ником ClassyScrientist.

"О, мой мозг", — прокомментировал запись ReluctantPotato.

"За что ты так со мной", — задался вопросом AlexanderRKlotz.

Некоторые заметили, что в какой-то момент фигура начала напоминать рыбу.