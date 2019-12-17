Гаубицу "Мста-СМ" модернизируют и оснастят новыми боеприпасами

"Машина будет более маневренной и быстрой. Мы ожидаем появления новых боеприпасов, и работаем над этим с предприятиями боеприпасной отрасли. Кроме того, сейчас ведется большая работа по увеличению надежности этой машины, поэтому я думаю, что установка очень долго будет сохранять статус основной боевой системы", - сказал Семизоров.

Он также рассказал, что в настоящее время работы по модернизации самоходных гаубиц "Мста-С" и доведение их до уровня "Мста-СМ" завершены. "Работы по модернизации мы закончили и сейчас уже поставляем в войска модернизированные артиллерийские комплексы. План за 2019 год полностью закрыли и уже начали работы по объему 2020-го. Если у нас так пойдет и дальше, то объемы 2020 года сможем закрыть даже в его первой половине", - сказал Семизоров.