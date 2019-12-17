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Новое оружие России
2019-12-17T10:16+0300
https://ria.ru/20191217/1562469206.html
Гаубицу "Мста-СМ" модернизируют и оснастят новыми боеприпасами
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РИА Новости

Гаубицу "Мста-СМ" модернизируют и оснастят новыми боеприпасами

08:48 17.12.2019 (обновлено: 10:16 17.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка САУ "Мста-СМ"
Самоходная артиллерийская установка САУ Мста-СМ
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Самоходная артиллерийская установка САУ "Мста-СМ". Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ" станет быстрее и получит новые боеприпасы, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха) Дмитрий Семизоров.
"Машина будет более маневренной и быстрой. Мы ожидаем появления новых боеприпасов, и работаем над этим с предприятиями боеприпасной отрасли. Кроме того, сейчас ведется большая работа по увеличению надежности этой машины, поэтому я думаю, что установка очень долго будет сохранять статус основной боевой системы", - сказал Семизоров.
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Он также рассказал, что в настоящее время работы по модернизации самоходных гаубиц "Мста-С" и доведение их до уровня "Мста-СМ" завершены. "Работы по модернизации мы закончили и сейчас уже поставляем в войска модернизированные артиллерийские комплексы. План за 2019 год полностью закрыли и уже начали работы по объему 2020-го. Если у нас так пойдет и дальше, то объемы 2020 года сможем закрыть даже в его первой половине", - сказал Семизоров.
Он предположил, что в ближайшие годы основу парка самоходных артиллерийских установок в этом калибре составят именно модели 2С19М1 ("Мста-С") и модернизированные 2С19М2 ("Мста-СМ"), в которых заложен просто "гигантский модернизационный потенциал".
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Семизоровым >>
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