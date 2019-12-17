Московские школы украсили к Новому году

"Московские школы украсили иллюминацией для создания праздничной атмосферы. В каждом учебном заведении самостоятельно решали, как именно украшать фасады. Разноцветные гирлянды, яркие украшения вызывают улыбки на лицах детей и взрослых, а также поднимают настроение", - приводятся на сайте слова пресс-службы столичного департамента образования и науки.