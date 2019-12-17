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Елочные украшения на новогодней елке в Москве
Новый год—2020
2019-12-17T08:47+0300
https://ria.ru/20191217/1562469142.html
Московские школы украсили к Новому году
https://cdn25.img.ria.ru/images/49866/71/498667107_0:0:2834:1595_1036x0_80_0_0_ea47c056b6344675f9f2a90adf634125.jpg
РИА Новости

Московские школы украсили к Новому году

08:47 17.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДед Мороз в школе
Дед Мороз в школе
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Дед Мороз в школе. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Московские школы в преддверии Нового года украсили праздничным освещением и фигурами сказочных персонажей, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Московские школы украсили иллюминацией для создания праздничной атмосферы. В каждом учебном заведении самостоятельно решали, как именно украшать фасады. Разноцветные гирлянды, яркие украшения вызывают улыбки на лицах детей и взрослых, а также поднимают настроение", - приводятся на сайте слова пресс-службы столичного департамента образования и науки.
На территориях школ в Москве также поставили елки, фигуры снеговиков, Дедов Морозов и Снегурочек. Кроме этого, в некоторых учебных заведениях проходят новогодние акции и мастер-классы.
Новогодние украшения в Москве
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Новый год—2020Дед МорозМоскваОбщество
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