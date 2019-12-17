Московские школы украсили к Новому году

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Московские школы в преддверии Нового года украсили праздничным освещением и фигурами сказочных персонажей, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Московские школы украсили иллюминацией для создания праздничной атмосферы. В каждом учебном заведении самостоятельно решали, как именно украшать фасады. Разноцветные гирлянды, яркие украшения вызывают улыбки на лицах детей и взрослых, а также поднимают настроение", - приводятся на сайте слова пресс-службы столичного департамента образования и науки.
На территориях школ в Москве также поставили елки, фигуры снеговиков, Дедов Морозов и Снегурочек. Кроме этого, в некоторых учебных заведениях проходят новогодние акции и мастер-классы.