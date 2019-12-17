Гаубицы калибра 152 миллиметра могут перевести с гусениц на колеса

Отвечая на вопрос о том, почему появилась идея переходить с гусениц на колеса, он сообщил, что колесное шасси позволяет сберечь существующие дороги от разрушений без потери маневренности. "Плюс ко всему, существует потребность в таких машинах у нашего основного заказчика", - добавил Семизоров.