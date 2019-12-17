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Гаубицы калибра 152 миллиметра могут перевести с гусениц на колеса
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РИА Новости

Гаубицы калибра 152 миллиметра могут перевести с гусениц на колеса

08:38 17.12.2019 (обновлено: 10:16 17.12.2019)
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© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкСамоходные гаубицы калибра 152 мм
Самоходные гаубицы калибра 152 мм
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
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Самоходные гаубицы калибра 152 мм. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Самоходные гаубицы калибра 152 мм могут в перспективе перевести на колесное шасси, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" Ростеха) Дмитрий Семизоров.
"Мы сейчас заканчиваем капитальный ремонт с модернизацией изделия 2С3М "Акация", задумываемся о колесном шасси для изделий в калибре 152 мм и, кроме того, не надо забывать, что в интересах иностранных заказчиков нашим конструкторским бюро была разработана машина 2С19М1-155 в калибре 155 мм", - сказал Семизоров.
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Отвечая на вопрос о том, почему появилась идея переходить с гусениц на колеса, он сообщил, что колесное шасси позволяет сберечь существующие дороги от разрушений без потери маневренности. "Плюс ко всему, существует потребность в таких машинах у нашего основного заказчика", - добавил Семизоров.
В настоящее время на вооружении российской армии стоят гаубицы типа "Мста" в различных модификациях, а также "Акация" и "Гиацинт". На всех типах артиллерийских установок установлено гусеничное шасси.
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Семизоровым >>
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Дмитрий СемизоровАкация (гаубица)РостехУралтрансмашУралвагонзаводБезопасность
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