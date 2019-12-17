Роскачество рассказало, как хранить коньки и шнуровать их

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Спортивные магазины предоставляют широкий ассортимент коньков для профессионалов и любителей, о том, как правильно выбрать и ухаживать за спортивным инвентарем, а также о правилах их шнуровки говорится в Спортивные магазины предоставляют широкий ассортимент коньков для профессионалов и любителей, о том, как правильно выбрать и ухаживать за спортивным инвентарем, а также о правилах их шнуровки говорится в сообщении Роскачества

"Все коньки можно разделить на четыре вида: фигурные, хоккейные, конькобежные и любительские. Первые три вида – это варианты для профессиональных спортсменов. Такие коньки имеют серьезную защиту, изготовлены по специальным технологиям и стоят недешево", - рассказывается в материале организации. Любительские коньки подходят для того, чтобы покататься пару часов, но и они имеют разные вариации: фигурного, хоккейного типа, а также фитнес-коньки (прогулочные, которые внешне напоминают роликовые).

Роскачество не рекомендует покупать для любительской езды жесткие ботинки, как у спортсменов, обращая внимание, что внутренний материал должен быть нескользящим. Нога должна хорошо фиксироваться, но не стоит покупать ботинок на размер больше, чтобы одеть для него шерстяной носок. "Это лишний слой скольжения между ботинком и ногой. Лучше взять коньки с утеплителем и купить к ним тонкие термоноски", - поясняют эксперты.

В хорошо затянутой паре коньков нельзя засунуть палец под шнурки, а главное правило - зафиксировать пятку. В зоне носка ботинок уже не стоит сильно затягивать, чтобы не нарушить кровообращение, но в подъеме ноги - необходимо затянуть как можно туже, чтобы застраховаться от травм. В месте лодыжки не надо шнуровать очень туго - для нормальной циркуляции крови, но в самом верху шнурки рекомендуется затягивать довольно плотно. "По правилам такая фиксация наиболее безопасная, но есть и те, кто любит, чтобы вверху нога чувствовала себя посвободнее", - поясняют эксперты.