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"Ростелеком" пересмотрит тарифы, не соответствующие реалиям
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РИА Новости

"Ростелеком" пересмотрит тарифы, не соответствующие реалиям

08:18 17.12.2019 (обновлено: 08:24 17.12.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска компании "Ростелеком" на крыше здания
Вывеска компании Ростелеком на крыше здания
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Один из крупнейших российских телеком-операторов "Ростелеком" "плавно и точечно" пересматривает тарифы на домашний интернет и платное ТВ в регионах, если они перестают соответствовать экономическим реалиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В понедельник сообщалось, что "Билайн" уже начал оповещать абонентов о повышении архивных тарифов с 16 декабря. В компании сказали РИА Новости, что оператор вынужден повысить стоимость архивных тарифных планов, в том числе, в связи с затратами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете. Аналитическое агентство Content Review ранее сообщало, что операторы в течение 2020 года будут неизбежно повышать тарифы на свои услуги, рост составит 17-18%.
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В "Ростелекоме" отметили, что в части нерегулируемых государством тарифов все операторы прибегают к корректировке архивных тарифных планов, которые появились в других экономических условиях и не учитывают произошедших изменений, которые влияют на себестоимость (как, например, рост НДС и появление новых регуляторных требований, рост тарифов и стоимости материалов/услуг контрагентов).
"Компания ("Ростелеком" - ред.) плавно и точечно пересматривает устаревшие архивные тарифные планы на домашний интернет и платное телевидение в регионах, если они перестают соответствовать экономическим реалиям", - сказали в пресс-службе "Ростелекома".
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