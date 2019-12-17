"Ростелеком" пересмотрит тарифы, не соответствующие реалиям

В "Ростелекоме" отметили, что в части нерегулируемых государством тарифов все операторы прибегают к корректировке архивных тарифных планов, которые появились в других экономических условиях и не учитывают произошедших изменений, которые влияют на себестоимость (как, например, рост НДС и появление новых регуляторных требований, рост тарифов и стоимости материалов/услуг контрагентов).