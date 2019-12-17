"Ростелеком" пересмотрит тарифы, не соответствующие реалиям

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Один из крупнейших российских телеком-операторов "Ростелеком" "плавно и точечно" пересматривает тарифы на домашний интернет и платное ТВ в регионах, если они перестают соответствовать экономическим реалиям, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В понедельник сообщалось, что "Билайн" уже начал оповещать абонентов о повышении архивных тарифов с 16 декабря. В компании сказали РИА Новости, что оператор вынужден повысить стоимость архивных тарифных планов, в том числе, в связи с затратами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете. Аналитическое агентство Content Review ранее сообщало, что операторы в течение 2020 года будут неизбежно повышать тарифы на свои услуги, рост составит 17-18%.
В "Ростелекоме" отметили, что в части нерегулируемых государством тарифов все операторы прибегают к корректировке архивных тарифных планов, которые появились в других экономических условиях и не учитывают произошедших изменений, которые влияют на себестоимость (как, например, рост НДС и появление новых регуляторных требований, рост тарифов и стоимости материалов/услуг контрагентов).
"Компания ("Ростелеком" - ред.) плавно и точечно пересматривает устаревшие архивные тарифные планы на домашний интернет и платное телевидение в регионах, если они перестают соответствовать экономическим реалиям", - сказали в пресс-службе "Ростелекома".
5 декабря, 11:10Аксаков призвал еще больше индивидуализировать тарифы ОСАГО