Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок "Коалиция-СВ"

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Завод "Уралтрансмаш" изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров.
"Она (машина. — Прим. ред.) на сегодняшний день обгоняет время, поэтому потребность в существующих моделях от 2С3М ("Акация") до 2С19М2 ("Мста-СМ") будет еще долго. Мне кажется, что основу парка самоходных артиллерийских установок в этом калибре составят именно модели 2С19М1 ("Мста-С") и модернизированные 2С19М2, в которых заложен просто гигантский модернизационный потенциал", — рассказал Семизоров.
На форуме "Армия-2018" начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил журналистам, что новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" стали первым шагом к роботизации военной техники.
Ранее в Минобороны сообщали, что госиспытания самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" хотят завершить в 2020 году.
Гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник", официально ее впервые показали на параде Победы в 2015 году. Основа огневой мощи — пушка 2А88 калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более десяти выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.
Таких показателей удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания пушки. Кроме того, в комплект вооружения "Коалиции" входит управляемая дистанционно установка с пулеметом "Корд".
Новая артиллерийская система стала преемницей комплексов типа "Мста" и предназначена для уничтожения командных пунктов, средств ПВО и ПРО, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, а также живой силы противника.
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