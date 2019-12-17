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Новое оружие России
2019-12-17T11:09+0300
https://ria.ru/20191217/1562468493.html
Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок "Коалиция-СВ"
https://cdn21.img.ria.ru/images/150173/79/1501737989_0:92:2400:1442_1036x0_80_0_0_9870214fb83bd13c5dae001a7b8ee4fd.jpg
РИА Новости

Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок "Коалиция-СВ"

08:09 17.12.2019 (обновлено: 11:09 17.12.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСамоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 "Коалиция-СВ" на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 Коалиция-СВ на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Самоходное артиллерийское орудие 2С35 на базе Т-90 "Коалиция-СВ" на 10-й международной выставке Russia Аrms Еxpo. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Завод "Уралтрансмаш" изготовил первую опытную партию новейших самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ", сообщил в интервью РИА Новости гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров.

"Она (машина. — Прим. ред.) на сегодняшний день обгоняет время, поэтому потребность в существующих моделях от 2С3М ("Акация") до 2С19М2 ("Мста-СМ") будет еще долго. Мне кажется, что основу парка самоходных артиллерийских установок в этом калибре составят именно модели 2С19М1 ("Мста-С") и модернизированные 2С19М2, в которых заложен просто гигантский модернизационный потенциал", — рассказал Семизоров.

На форуме "Армия-2018" начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск генерал-лейтенант Михаил Матвеевский заявил журналистам, что новейшие самоходные гаубицы "Коалиция-СВ" стали первым шагом к роботизации военной техники.
Ранее в Минобороны сообщали, что госиспытания самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" хотят завершить в 2020 году.
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Гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник", официально ее впервые показали на параде Победы в 2015 году. Основа огневой мощи — пушка 2А88 калибра 152 миллиметра со скоростью стрельбы более десяти выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.
Таких показателей удалось добиться благодаря конструкции механизмов заряжания пушки. Кроме того, в комплект вооружения "Коалиции" входит управляемая дистанционно установка с пулеметом "Корд".
Новая артиллерийская система стала преемницей комплексов типа "Мста" и предназначена для уничтожения командных пунктов, средств ПВО и ПРО, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, а также живой силы противника.
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Семизоровым >>
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444902220
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Новое оружие РоссииКоалиция-СВУралтрансмашУралвагонзаводРоссия
Популярные комментарии
современно, красиво, мощно! Молодцы.
17 декабря, 08:23
Андрей Воскрецов
4800006
Призыв к соблюдению минских соглашений и Коалиция-СВ намного лучше, чем просто призыв.
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sizif8
3860005
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