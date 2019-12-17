Изготовлена первая опытная партия новейших самоходок "Коалиция-СВ"

"Она (машина. — Прим. ред.) на сегодняшний день обгоняет время, поэтому потребность в существующих моделях от 2С3М ("Акация") до 2С19М2 ("Мста-СМ") будет еще долго. Мне кажется, что основу парка самоходных артиллерийских установок в этом калибре составят именно модели 2С19М1 ("Мста-С") и модернизированные 2С19М2, в которых заложен просто гигантский модернизационный потенциал", — рассказал Семизоров.