Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия.
Один из жителей деревни рассказал Пятому каналу, что дети из этой семьи были зажатыми и ни с кем не общались. "Был мальчик... Он там иногда с нами гулял. Он говорил, что отец пока в отпуске, я могу гулять. Когда отец вернется, я уже не смогу гулять. То есть прямо запрещали все это. Запрещали рассказывать о семье, об отце, о работе отца", — заявил молодой человек.
По словам собеседника телеканала, однажды неизвестный мужчина обстрелял двух девочек, подошедших близко к дому этой семьи, из ружья, заряженного солью. Он предположил, что это мог быть хозяин коттеджа.
При этом другая местная жительница в беседе с телеканалом "360" назвала членов многодетной семьи сектантами. "Они коз разводят. Козье молоко продают по деревне", — добавила женщина.
Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранители обнаружили склад оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области. По данным местных СМИ, из коттеджа, где был найден арсенал, вывели восемь детей.
Как сообщили в региональном управлении СК, жителя, в чьем доме обнаружили оружие, задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".