Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Жители деревни Химози Гатчинского района Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия.

Один из жителей деревни рассказал Пятому каналу , что дети из этой семьи были зажатыми и ни с кем не общались. "Был мальчик... Он там иногда с нами гулял. Он говорил, что отец пока в отпуске, я могу гулять. Когда отец вернется, я уже не смогу гулять. То есть прямо запрещали все это. Запрещали рассказывать о семье, об отце, о работе отца", — заявил молодой человек.

По словам собеседника телеканала, однажды неизвестный мужчина обстрелял двух девочек, подошедших близко к дому этой семьи, из ружья, заряженного солью. Он предположил, что это мог быть хозяин коттеджа.

При этом другая местная жительница в беседе с телеканалом " 360 " назвала членов многодетной семьи сектантами. "Они коз разводят. Козье молоко продают по деревне", — добавила женщина.

Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранители обнаружили склад оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области. По данным местных СМИ, из коттеджа, где был найден арсенал, вывели восемь детей.