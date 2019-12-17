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https://ria.ru/20191217/1562467275.html
Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал
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РИА Новости

Соседи рассказали о семье из Ленобласти, в доме которой нашли арсенал

04:52 17.12.2019 (обновлено: 11:07 17.12.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Жители деревни Химози Гатчинского района Ленинградской области рассказали о многодетной семье, в доме которой правоохранители обнаружили большое количество огнестрельного оружия.
Один из жителей деревни рассказал Пятому каналу, что дети из этой семьи были зажатыми и ни с кем не общались. "Был мальчик... Он там иногда с нами гулял. Он говорил, что отец пока в отпуске, я могу гулять. Когда отец вернется, я уже не смогу гулять. То есть прямо запрещали все это. Запрещали рассказывать о семье, об отце, о работе отца", — заявил молодой человек.
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Вчера, 21:58
Оружие и восемь детей. У многодетной семьи под Гатчиной прошли обыски
По словам собеседника телеканала, однажды неизвестный мужчина обстрелял двух девочек, подошедших близко к дому этой семьи, из ружья, заряженного солью. Он предположил, что это мог быть хозяин коттеджа.
При этом другая местная жительница в беседе с телеканалом "360" назвала членов многодетной семьи сектантами. "Они коз разводят. Козье молоко продают по деревне", — добавила женщина.
Ранее источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что правоохранители обнаружили склад оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области. По данным местных СМИ, из коттеджа, где был найден арсенал, вывели восемь детей.
Как сообщили в региональном управлении СК, жителя, в чьем доме обнаружили оружие, задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "Изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".
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У двух жителей Приморья нашли арсенал оружия и свыше 600 патронов
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Обсудить 12
Обнаружение арсенала с оружием в доме под ПетербургомЛенинградская областьГатчинский районПроисшествия
Популярные комментарии
Арсенал!..Громко сказано...И что там нашли..Три дробовика,пару банок пороха и килограмм соли поваренной из соленого рудника Чайки,сына ген.прокурора России...Как фамилия хранителей " Арсенала"...Кто они армяне,азербойджанцы или чечены ? А может рей под русской фамилией..Кто они?
17 декабря, 05:54
Паша Дед
20000017
Не, ну ежели коз разводят, то это точно сектанты! И террористы. Нормальные пацаны терпил разводят...
17 декабря, 07:09
АГАлександр Горн
9140005
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