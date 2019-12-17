Ученые разработали способ очистки сточных вод микроводорослями

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Ученые Объединенного института высоких температур РАН совместно с коллегами из университета Уттаранчал (Индия) разработали способ очистки сточных вод с помощью микроводорослей и успешно опробовали его на водах индийской реки Биндал, сообщили РИА Новости в пресс-службе ОИВТ РАН.
"Биологический анализ воды в реке Биндал показал, что она сильно загрязнена тяжелыми металлами - свинцом, железом, никелем, цинком, медью и другими металлами, а также вредоносными бактериями, отходами жизнедеятельности животного и человеческого происхождения. Эти загрязнители вредны для людей, домашних животных и водных организмов, такая вода непригодна для сельского хозяйства" - приводит пресс-служба ОИВТ слова руководителя индийской научной группы, профессора химического факультета университета Уттаранчал, доктора Винода Кумара.
В рамках первой фазы эксперимента ученые использовали несколько десятков литров загрязненной воды, поместив в нее микроводоросли. В результате было обнаружено значительное снижение общего количества бактерий и кишечной палочки (на 90 процентов), органических и неорганических соединений (на 90 процентов) и общего органического углерода, а также достигнуто понижение щелочности и жесткости воды (на 70 процентов). Содержание тяжелых металлов в воде также существенно снизилось: так, примерно на 90% снизилось содержание цинка, свинца, меди, железа, никеля и других металлов, сообщает пресс-служба.
Для того чтобы проверить пригодность ранее загрязненной воды для обитания водных организмов, в очищенную воду были на 96 часов помещены четыре аквариумные рыбки. По истечении этого периода вес рыб увеличился, а их состояние здоровья и самочувствие признаны удовлетворительными. Помимо того, из водорослевой биомассы, использованной для очистки загрязненной воды, был получен биодизель.
Ученые уже думают над проведением испытаний по очистке воды в более холодных климатических условиях.
"Для этого уже подобран новый штамм микроводорослей, зарегистрированный в международной базе NCBI под именем Ind-Jiht-1. Кроме того, будут оптимизированы процессы получения биотоплива из микроводорослевой биомассы, полученной в результате очистки сточных вод", - приводит пресс-служба слова заведующего лабораторией энергоаккумулирующих веществ ОИВТ РАН Михаила Власкина.
На втором этапе работ, который запланирован на 2020 год, планируется очистить более 10 тысяч литров сточных вод реки Биндал. В дальнейшем международная команда ученых планирует выращивать в очищенной воде речную рыбу. Ученые надеются на то, что со временем воды реки Биндал удастся очистить до такой степени, чтобы там можно было разводить рыбу на постоянной основе.
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В случае успеха полученный опыт можно будет распространить для очистки загрязненных водоемов во многих регионах мира, отмечает пресс-служба.
Проект по очистке сточных вод был инициирован министерством науки и технологий Индии совместно с ОИВТ РАН и поддержан Российским фондом фундаментальных исследований.
В планах ученых - очищение с помощью микроводорослей не только загрязненной воды, но и воздуха. По словам Власкина, эта проблема актуальна как для Индии, так и для крупных городов России: за последние 40 лет антропогенные выбросы парниковых газов увеличились в два раза, а средняя концентрация только углекислого газа в атмосфере Земли сегодня составляет 405 ppm, что на 40 выше, чем в середине XIX века, при этом с каждым годом она увеличивается в среднем на 2 ppm.
"В настоящее время международная команда разрабатывает экспериментальную установку для проведения исследований по очистке с помощью микроводорослей загрязненного воздуха", - рассказали в пресс-службе ОИВТ.