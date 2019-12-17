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Туризм
2019-12-17T03:33+0300
https://ria.ru/20191217/1562466814.html
Исследование: иностранные туристы в РФ стали больше тратить на фастфуд
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РИА Новости

Исследование: иностранные туристы в РФ стали больше тратить на фастфуд

03:33 17.12.2019
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© РИА Новости / Петр ЧерновФастфуд
Фастфуд
© РИА Новости / Петр Чернов
Фастфуд. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Расходы иностранных туристов в российских заведениях общепита за январь-сентябрь 2019 года выросли почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составили в среднем 1019 рублей, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Аналитики кредитной организации изучили операции, совершенные по иностранным картам, а также через ведущие китайские платежные сервисы AliPay и WeChat Pay, в своей эквайринговой сети за три квартала 2019 года и сравнили результаты с аналогичными показателями за прошлый год.
"В целом самым востребованным сегментом трат по картам зарубежных банков в России стали фастфуды (по количеству оплат картой), где средний чек с января по сентябрь 2019 года составил 1019 рублей. Он немного подрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 970 рублей", - подсчитали аналитики.
На втором месте по популярности – траты в гостиницах. Средняя сумма здесь – 19 821 рублей, что на 5,8% меньше, чем в том же периоде 2018 года. Рестораны разместились на третьей строчке рейтинга. Средний чек в этой категории снизился на 8,5% и составил 4895 рублей.
Топ-3 городов России, где совершалось больше всего операций по зарубежным картам, выглядит следующим образом: Санкт-Петербург со средним чеком 10 759 рублей, Владивосток (средний чек - 10 420 рублей) и Москва, где средний чек составил 7748 рублей.
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