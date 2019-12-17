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Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
2019-12-17T11:24+0300
https://ria.ru/20191217/1562466756.html
В России проходят испытания одной из мощнейших пушек в мире
https://cdn23.img.ria.ru/images/155939/79/1559397960_0:173:2525:1593_1036x0_80_0_0_125611dfb261583f67940c360eb3396e.jpg
РИА Новости

В России проходят испытания одной из мощнейших пушек в мире

03:09 17.12.2019 (обновлено: 11:24 17.12.2019)
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© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамоходная пушка 2С7М "Малка"
Самоходная пушка 2С7М Малка
© Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Самоходная пушка 2С7М "Малка". Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион", получившая название "Малка", завершится до конца декабря, сейчас она успешно проходит испытания на полигоне, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Семизоров, генеральный директор компании "Уралтрансмаш", которая входит в "Уралвагонзавод" Ростеха.
Ранее об испытаниях этого орудия не сообщалось.

"В декабре этого года заканчиваем капитальный ремонт с глубокой модернизацией орудия: было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы. В течение следующего года мы подготовим производство к серийному выпуску этих артсистем", — сказал Семизоров.

По словам гендиректора "Уралтрансмаша", в модернизированном варианте бортовую коробку передач, которая ранее выпускалась в Харькове, заменили на отечественную, поставили и новый двигатель вместо ранее устанавливавшегося украинского. "Провели импортозамещение в системах наведения, комплексе защиты самой машины. Сейчас модернизированная "Малка" находится в поле и успешно проходит испытания", — добавил Семизоров.
САУ 2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире. Калибр орудия 2С7 составляет 203 миллиметра. Оно было принято на вооружение в 1975 году, а в 1983-м прошло первую модернизацию. Установка предназначена для поражения важных целей и объектов противника, расположенных в тактической глубине обороны за линией фронта.
Пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Однако главным преимуществом данного оружия является возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Семизоровым >>
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Обсудить 17
Новое оружие РоссииПион (самоходная артиллерийская установка)Дмитрий СемизоровУралтрансмашУралвагонзаводРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Опробовать надо на Донбассе-передать несколько экземпляров ополченцам!!!
17 декабря, 06:38
ДЗДавид Зельман
6121028
Я-то думал Царь-пушку, чтобы омериканцев плющить в лепехи.
17 декабря, 05:49
ЛКЛысый Кучерявый
111700013
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