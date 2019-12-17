В России проходят испытания одной из мощнейших пушек в мире

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Модернизация одной из самых мощных пушек в мире Модернизация одной из самых мощных пушек в мире "Пион" , получившая название "Малка", завершится до конца декабря, сейчас она успешно проходит испытания на полигоне, сообщил в интервью РИА Новости Дмитрий Семизоров, генеральный директор компании " Уралтрансмаш ", которая входит в "Уралвагонзавод" Ростеха.

Ранее об испытаниях этого орудия не сообщалось.

"В декабре этого года заканчиваем капитальный ремонт с глубокой модернизацией орудия: было проведено импортозамещение и установлены новые приборные комплексы. В течение следующего года мы подготовим производство к серийному выпуску этих артсистем", — сказал Семизоров.

По словам гендиректора "Уралтрансмаша", в модернизированном варианте бортовую коробку передач, которая ранее выпускалась в Харькове, заменили на отечественную, поставили и новый двигатель вместо ранее устанавливавшегося украинского. "Провели импортозамещение в системах наведения, комплексе защиты самой машины. Сейчас модернизированная "Малка" находится в поле и успешно проходит испытания", — добавил Семизоров.

САУ 2С7М "Малка" является модернизированным вариантом орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире. Калибр орудия 2С7 составляет 203 миллиметра. Оно было принято на вооружение в 1975 году, а в 1983-м прошло первую модернизацию. Установка предназначена для поражения важных целей и объектов противника, расположенных в тактической глубине обороны за линией фронта.