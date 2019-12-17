СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре в доме в Коми

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело после того, как два человека погибли и еще четверо пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Ухте Республики Коми , сообщается на сайте СУСК по региону.

Ранее сообщалось, что при пожаре в Ухте на улице Набережная Нефтяников пострадали шесть человек, из них два человека скончались, троих в тяжелом состоянии госпитализировали, одному помощь была оказана амбулаторно.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми по факту пожара в жилом доме, унесшего жизни двух человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 16 декабря на общей кухне жилой секции, расположенной в доме 12 по улице Набережная Нефтяников, загорелись предметы интерьера. В результате пожара от острого отравления угарным газом погибли женщина 1968 года рождения и мужчина 1967 года рождения.