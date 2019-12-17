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СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре в доме в Коми
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РИА Новости

СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре в доме в Коми

01:41 17.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Следственный комитет возбудил дело после того, как два человека погибли и еще четверо пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в Ухте Республики Коми, сообщается на сайте СУСК по региону.
Ранее сообщалось, что при пожаре в Ухте на улице Набережная Нефтяников пострадали шесть человек, из них два человека скончались, троих в тяжелом состоянии госпитализировали, одному помощь была оказана амбулаторно.
"Следственными органами СК РФ по Республике Коми по факту пожара в жилом доме, унесшего жизни двух человек, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум лицам", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 16 декабря на общей кухне жилой секции, расположенной в доме 12 по улице Набережная Нефтяников, загорелись предметы интерьера. В результате пожара от острого отравления угарным газом погибли женщина 1968 года рождения и мужчина 1967 года рождения.
Проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, изымается документация, после изучения которой будет решен вопрос о назначении пожарно-технической экспертизы для установления причин возгорания.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
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Следственный комитет РФКомиУхтаПроисшествия
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