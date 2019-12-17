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СМИ: КСУ признал конституционным сокращение депутатов Верховной рады
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РИА Новости

СМИ: КСУ признал конституционным сокращение депутатов Верховной рады

01:33 17.12.2019
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© Фото : DezidorЗдание Конституционного суда Украины
Здание Конституционного суда Украины
© Фото : Dezidor
Здание Конституционного суда Украины. Архивное фото
КИЕВ, 17 дек – РИА Новости. Конституционный суд Украины (КС) признал конституционным сокращение количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300, сообщил источник в суде агентству "РБК-Украина".
Ранее парламент направил на экспертизу в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов Рады с 450 до 300, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и обязательное владение кандидатами украинским языком.
"Законопроект об уменьшении количества депутатов Верховной рады с 450 до 300 человек признан конституционным", - цитирует агентство источник.
Отмечается, что данное решение суд принял в понедельник. Текст решения суда должен быть обнародован во вторник.
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