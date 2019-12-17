СМИ: КСУ признал конституционным сокращение депутатов Верховной рады

Ранее парламент направил на экспертизу в Конституционный суд президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предполагающий сокращение числа депутатов Рады с 450 до 300, проведение парламентских выборов по пропорциональной системе и обязательное владение кандидатами украинским языком.