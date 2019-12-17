СМИ: КС Украины не позволил президенту назначать глав ГБР и НАБУ

КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции государства права президента назначать глав Госбюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), сообщил источник в суде агентству " РБК-Украина ".

Ранее парламент Украины направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предоставляющих полномочия президенту увольнять и назначать директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, на экспертизу в Конституционный суд страны.

"Сегодня КСУ вынес два заключения по направленным в суд законопроектам", - цитирует агентство слова источника.

Согласно одному заключению, "законопроект о назначении президентом Украины глав ГБР и НАБУ не соответствует ст. 157 и 158 Конституции", сообщает издание.