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СМИ: КС Украины не позволил президенту назначать глав ГБР и НАБУ
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РИА Новости

СМИ: КС Украины не позволил президенту назначать глав ГБР и НАБУ

01:31 17.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Конституционного суда в Киеве
Здание Конституционного суда в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Здание Конституционного суда в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Конституционный суд Украины (КСУ) признал неконституционным законопроект о закреплении в Конституции государства права президента назначать глав Госбюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), сообщил источник в суде агентству "РБК-Украина".
Ранее парламент Украины направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию, предоставляющих полномочия президенту увольнять и назначать директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, на экспертизу в Конституционный суд страны.
"Сегодня КСУ вынес два заключения по направленным в суд законопроектам", - цитирует агентство слова источника.
Согласно одному заключению, "законопроект о назначении президентом Украины глав ГБР и НАБУ не соответствует ст. 157 и 158 Конституции", сообщает издание.
Текст решения суда будет обнародован 17 декабря.
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