Житель дома в Ленобласти, где нашли арсенал, мог насиловать дочь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 дек - РИА Новости. Жителя Жителя Ленинградской области , в чьем доме обнаружили большое количество нелегального огнестрельного оружия, задержали по подозрению в сексуальном насилии над несовершеннолетней дочерью.

Ранее источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили большое количество огнестрельного оружия в доме в Гатчинском районе Ленинградской области. По информации местных СМИ, из трехэтажного коттеджа, где был найден арсенал, вывели восемь детей.

"По версии следствия, в период времени с 2012 года по декабрь 2019 года в частном доме, расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, 46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою малолетнюю дочь. В настоящее время девочке 13 лет", - сообщает региональное СУСК РФ.

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста".

В настоящее время мужчина задержан. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении его под стражу.

Как сообщает ведомство, в доме подозреваемого обнаружены и изъяты предметы и электронные носители информации, представляющие интерес для следствия.