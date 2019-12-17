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На Украине прорабатывают условия покупки земли иностранцами
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РИА Новости

На Украине прорабатывают условия покупки земли иностранцами

00:49 17.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 17 дек - РИА Новости. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Украины работает над условиями покупки земли иностранцами, финализируются формулировки, что иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на общенациональном референдуме, сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" и глава пресс-офиса украинской партии Евгения Кравчук.
Парламент Украины 13 ноября принял в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Согласно документу, возможность покупать землю будет у украинских физических и юридических лиц, территориальных общин и государства. Также собственниками земель сельхозназначения смогут стать иностранцы и лица без гражданства, если получат их по наследству, но будут обязаны за год продать участок. Законопроект предусматривает временный запрет на покупку земли компаниями с иностранным собственником до 1 января 2024 года.

"Комитет по вопросам аграрной и земельной политики финализирует формулировки по поводу того, что иностранцы не смогут покупать землю, пока решение об этом не будет принято на всеукраинском референдуме", - написала Кравчук в Facebook.

Относительно концентрации земли в одних руках, она заявила, что порог будет значительно уменьшен. "Разговоры идут о цифре 10-20 тысяч гектаров, что в десять раз меньше, чем было предложено в первом чтении", - отметила она.
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Ситуация на УкраинеЕвгения КравчукУкраинаВ мире
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