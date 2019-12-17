Трамп и Джонсон готовы провести переговоры по торговому соглашению

"Президент Трамп поздравил премьер-министра Джонсона с победой на выборах. Лидеры подтвердили намерение и дальше укреплять сотрудничество по широкому спектру вопросов, включая переговоры по соглашению между США и Великобританией о свободной торговле", - заявил Дир.

Предполагается, что переговоры о торговой сделке начнутся после выхода Британии из Евросоюза. С победой Джонсона на выборах шансы на то, что это произойдет в скором времени, значительно увеличились.