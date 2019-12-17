Трамп и Джонсон готовы провести переговоры по торговому соглашению

ВАШИНГТОН, 17 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре выразили готовность к переговорам по торговому соглашению между двумя странами, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
"Президент Трамп поздравил премьер-министра Джонсона с победой на выборах. Лидеры подтвердили намерение и дальше укреплять сотрудничество по широкому спектру вопросов, включая переговоры по соглашению между США и Великобританией о свободной торговле", - заявил Дир.
Предполагается, что переговоры о торговой сделке начнутся после выхода Британии из Евросоюза. С победой Джонсона на выборах шансы на то, что это произойдет в скором времени, значительно увеличились.
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