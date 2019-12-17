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Китай призвал ЕС запустить работу над соглашением о свободной торговле
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РИА Новости

Китай призвал ЕС запустить работу над соглашением о свободной торговле

00:29 17.12.2019
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкКитайские юани
Китайские юани
© РИА Новости / Александр Демьянчук
Перейти в фотобанк
Китайские юани. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 дек – РИА Новости, Мария Князева. Министр иностранных дел Китая Ван И призвал Евросоюз запустить работу над созданием соглашения о свободной торговле со страной.
Китай и Евросоюз начали в 2013 году переговоры об инвестиционном соглашении, Ван И предложил сторонам подумать и над договором о свободной торговле.
"Нам нужно работать для FTA (Free trade agreement, соглашение о свободной торговле – ред.)… Со многими странами мы ведем переговоры об FTA. Для нас Европа – один из приоритетов", - сказал он на конференции в Брюсселе.
Министр отметил, что стороны "могли бы запустить как минимум переговоры об FTA, начиная с экономического обоснования", эксперты могли бы оценить, будет ли выгодным такое соглашение. По его словам, процесс проведения экономического обоснования может занять минимум год-два, сами переговоры – еще несколько лет.
"Нам нужно использовать возможность и начать работать", - сказал он.
Министр отметил, что ЕС ведет переговоры и заключает соглашения о свободной торговле со многими странами. "Но вы не говорите с Китаем. Но Китай ваш основной торговый партнер, почему вы не говорите с вашим крупнейшим торговым партнером? Этого я не могу понять. Используя эту возможность, я хочу призвать… давайте запустим переговоры об FTA, хотя бы экономическое обоснование", - сказал министр.
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Ван И (политик)ЕвросоюзКитайЭкономика
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