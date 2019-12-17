РЖД показали фотографии новых интерьеров "Сапсана"

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. РЖД к десятилетию "Сапсана" обновили интерьеры высокоскоростных поездов.

Пресс-служба компании предоставила РИА Новости первые фотографии новых "Сапсанов".

Судя по снимкам, изменились цветовое оформление салонов и сидений, у каждого кресла появились розетки и USB-разъемы, обновили обивку и чехлы. Кроме того, в поездах установили другое освещение, добавив функцию регулировки яркости в зависимости от времени суток, поставили кулеры с питьевой водой и заменили затемняющие шторы.

Теперь в "Сапсанах" появились отдельная детская игровая зона и специальные места для колясок в десятом вагоне, а в девятом вагоне разместили пеленальный столик.

"В бизнес-классе были заменены кресла и добавлены два купе-сьют (специально выделенная зона с двумя посадочными местами, затемненная стеклянными перегородками), поменялся интерьер "вагона-бистро" с акцентом на эргономические качества и технологичность (дополнительные беспроводные устройства зарядки для телефонов и гаджетов на столиках бистро, отдельная зона для индивидуальных переговоров)", — рассказали в РЖД.

В планах на ближайшие два года — модернизация всех 16 составов.