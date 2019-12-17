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2019-12-17T12:19+0300
https://ria.ru/20191217/1562465666.html
РЖД показали фотографии новых интерьеров "Сапсана"
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РИА Новости

РЖД показали фотографии новых интерьеров "Сапсана"

00:31 17.12.2019 (обновлено: 12:19 17.12.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "РЖД" / Перейти в фотобанкНовый интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан"
Новый интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "РЖД"
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. РЖД к десятилетию "Сапсана" обновили интерьеры высокоскоростных поездов.
Пресс-служба компании предоставила РИА Новости первые фотографии новых "Сапсанов".
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "РЖД" / Перейти в фотобанкНовый интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан"
Новый интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "РЖД"
Перейти в фотобанк
Новый интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан"
Судя по снимкам, изменились цветовое оформление салонов и сидений, у каждого кресла появились розетки и USB-разъемы, обновили обивку и чехлы. Кроме того, в поездах установили другое освещение, добавив функцию регулировки яркости в зависимости от времени суток, поставили кулеры с питьевой водой и заменили затемняющие шторы.
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "РЖД" / Перейти в фотобанкНовый интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан"
Новый интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "РЖД"
Перейти в фотобанк
Новый интерьер высокоскоростного поезда "Сапсан"
Теперь в "Сапсанах" появились отдельная детская игровая зона и специальные места для колясок в десятом вагоне, а в девятом вагоне разместили пеленальный столик.

"В бизнес-классе были заменены кресла и добавлены два купе-сьют (специально выделенная зона с двумя посадочными местами, затемненная стеклянными перегородками), поменялся интерьер "вагона-бистро" с акцентом на эргономические качества и технологичность (дополнительные беспроводные устройства зарядки для телефонов и гаджетов на столиках бистро, отдельная зона для индивидуальных переговоров)", — рассказали в РЖД.

В планах на ближайшие два года — модернизация всех 16 составов.
Первый "Сапсан", названный так в честь самой быстрой птицы из семейства соколиных, запустили по маршруту Москва — Санкт-Петербург 17 декабря 2009 года. Сегодня скоростные поезда курсируют между Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом.
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "РЖД" / Перейти в фотобанкРЖД обновили интерьеры поездов "Сапсан"
РЖД обновили интерьеры поездов Сапсан
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "РЖД"
Перейти в фотобанк
РЖД обновили интерьеры поездов "Сапсан"
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РЖДРоссияОбщество
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