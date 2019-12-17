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Новый интерьер поезда "Сапсан"
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РИА Новости

Новый интерьер поезда "Сапсан"

14:51 17.12.2019 (обновлено: 18:10 17.12.2019)
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РЖД к десятилетию "Сапсана" модифицировали внутреннее убранство высокоскоростных поездов. Первые снимки обновленных вагонов — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "РЖД" / Перейти в фотобанк

В "Сапсанах" изменили цветовое оформление салонов и сидений.

Новый интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
1 из 10

В "Сапсанах" изменили цветовое оформление салонов и сидений.

© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "РЖД"
Перейти в фотобанк
© Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Модернизация затронула и освещение поездов.

Новый интерьер поезда Сапсан
2 из 10

Модернизация затронула и освещение поездов.

© Фото предоставлено пресс-службой РЖД
© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "РЖД" / Перейти в фотобанк

Пассажиры смогут регулировать яркость света в разное время дня.

РЖД обновили интерьеры поездов Сапсан
3 из 10

Пассажиры смогут регулировать яркость света в разное время дня.

© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "РЖД"
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© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "РЖД" / Перейти в фотобанк

В вагонах заменили затемняющие шторы.

Новый интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
4 из 10

В вагонах заменили затемняющие шторы.

© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "РЖД"
Перейти в фотобанк
© Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Обновили обивку и чехлы.

Новый интерьер поезда Сапсан
5 из 10

Обновили обивку и чехлы.

© Фото предоставлено пресс-службой РЖД
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В поездах оборудовали игровое пространство для детей.

Новый интерьер поезда Сапсан
6 из 10

В поездах оборудовали игровое пространство для детей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Новый интерьер "Сапсана".

Новый интерьер поезда Сапсан
7 из 10

Новый интерьер "Сапсана".

© Фото предоставлено пресс-службой РЖД
© Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Возле каждого кресла установили USB-разъемы и розетки.

Новый интерьер поезда Сапсан
8 из 10

Возле каждого кресла установили USB-разъемы и розетки.

© Фото предоставлено пресс-службой РЖД
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В интерьере вагона-бистро сделали акцент на технологичность.

Буфет в вагоне-ресторане высокоскоростного поезда Сапсан
9 из 10

В интерьере вагона-бистро сделали акцент на технологичность.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "РЖД" / Перейти в фотобанк

В ближайшие два года планируется модернизировать все 16 высокоскоростных составов.

Новый интерьер высокоскоростного поезда Сапсан
10 из 10

В ближайшие два года планируется модернизировать все 16 высокоскоростных составов.

© РИА Новости / Пресс-служба ОАО "РЖД"
Перейти в фотобанк
6721015
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ТуризмРЖДПуск скоростного поезда "Сапсан"Фото
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