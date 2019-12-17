Новый интерьер поезда "Сапсан"

В "Сапсанах" изменили цветовое оформление салонов и сидений.
В "Сапсанах" изменили цветовое оформление салонов и сидений.
Модернизация затронула и освещение поездов.
Модернизация затронула и освещение поездов.
Пассажиры смогут регулировать яркость света в разное время дня.
Пассажиры смогут регулировать яркость света в разное время дня.
В вагонах заменили затемняющие шторы.
Обновили обивку и чехлы.
Обновили обивку и чехлы.
В поездах оборудовали игровое пространство для детей.
В поездах оборудовали игровое пространство для детей.
Новый интерьер "Сапсана".
Новый интерьер "Сапсана".
Возле каждого кресла установили USB-разъемы и розетки.
Возле каждого кресла установили USB-разъемы и розетки.
В интерьере вагона-бистро сделали акцент на технологичность.
В интерьере вагона-бистро сделали акцент на технологичность.
В ближайшие два года планируется модернизировать все 16 высокоскоростных составов.
В ближайшие два года планируется модернизировать все 16 высокоскоростных составов.