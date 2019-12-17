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Минобороны назвало количество военных РВСН, несущих боевое дежурство
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РИА Новости

Минобороны назвало количество военных РВСН, несущих боевое дежурство

00:21 17.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие РВСН
Военнослужащие РВСН
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Военнослужащие РВСН. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Порядка 6 тысяч военнослужащих российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ежедневно несут боевое дежурство, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Во вторник, 17 декабря, РВСН отмечают 60-летний юбилей со дня образования.
"Сегодня РВСН - это род войск ВС РФ, являющийся важнейшим компонентом Стратегических ядерных сил России. Они являются войсками постоянной готовности, несущими боевое дежурство в готовности к выполнению боевых задач по приказу президента РФ – верховного главнокомандующего ВС России. Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находится около 6 тысяч человек", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве напомнили, что сегодня на вооружении РВСН стоят семь типов ракетных комплексов, позволяющих эффективно ответить любым вызовам времени. Среди них четыре типа ракетных комплексов шахтного базирования: "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс" и подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".
"Выполнение запланированных мероприятий на 2019 год по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило повысить до 76% долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания", - говорится в сообщении.
Машины обеспечения боевого дежурства перед маршем к месту учений
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Ракетные войска стратегического назначенияРоссияБезопасность
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