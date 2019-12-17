Минобороны назвало количество военных РВСН, несущих боевое дежурство

МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Порядка 6 тысяч военнослужащих российских Порядка 6 тысяч военнослужащих российских Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ежедневно несут боевое дежурство, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Во вторник, 17 декабря, РВСН отмечают 60-летний юбилей со дня образования.

"Сегодня РВСН - это род войск ВС РФ, являющийся важнейшим компонентом Стратегических ядерных сил России. Они являются войсками постоянной готовности, несущими боевое дежурство в готовности к выполнению боевых задач по приказу президента РФ – верховного главнокомандующего ВС России. Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил находится около 6 тысяч человек", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве напомнили, что сегодня на вооружении РВСН стоят семь типов ракетных комплексов, позволяющих эффективно ответить любым вызовам времени. Среди них четыре типа ракетных комплексов шахтного базирования: "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс" и подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс".