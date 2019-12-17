На Украине "воины АТО" захватили храм канонической церкви

"Пятнадцатого декабря в селе Пробойновка Верховенского района Ивано-Франковской области около 15.00 (16.00 мск) группа неизвестных захватила Свято-Димитриевский храм Украинской православной церкви, сломали замки и опечатали двери в церковь. Захватчики представились как "воины АТО", - говорится в сообщении на сайте епархии области.

По информации епархии, в марте 2019 года при поддержке главы сельской рады были проведены территориальные сборы, на которых было принято решение перевести общину храма в неканоническую церковную структуру "новую церковь". Отмечается, что настоятель храма и представители религиозной общины на сборах не присутствовали, что не помешало организаторам обратиться в Ивано-Франковскую областную государственную администрацию с просьбой о перерегистрации. Администрация изменила название, учредительные документы и подчинение общины храма.