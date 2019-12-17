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Религия и мировоззрение
2019-12-17T00:16+0300
https://ria.ru/20191217/1562465588.html
На Украине "воины АТО" захватили храм канонической церкви
https://cdn23.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_78f20cd9289fc47a09dd3c62499b5d6e.jpg
РИА Новости

На Украине "воины АТО" захватили храм канонической церкви

00:16 17.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Неизвестные захватили Свято-Димитриевский храм канонической Украинской православной церкви в селе Пробойновка Ивано-Франковской области, сообщает епархия области.
"Пятнадцатого декабря в селе Пробойновка Верховенского района Ивано-Франковской области около 15.00 (16.00 мск) группа неизвестных захватила Свято-Димитриевский храм Украинской православной церкви, сломали замки и опечатали двери в церковь. Захватчики представились как "воины АТО", - говорится в сообщении на сайте епархии области.
По информации епархии, в марте 2019 года при поддержке главы сельской рады были проведены территориальные сборы, на которых было принято решение перевести общину храма в неканоническую церковную структуру "новую церковь". Отмечается, что настоятель храма и представители религиозной общины на сборах не присутствовали, что не помешало организаторам обратиться в Ивано-Франковскую областную государственную администрацию с просьбой о перерегистрации. Администрация изменила название, учредительные документы и подчинение общины храма.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины, образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали также первоиерархи Александрийской и Элладской церквей.
Украинская православная церковь ранее неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур.
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Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеСитуация вокруг УПЦУкраинская православная церковьУкраинаВ мире
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