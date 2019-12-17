"Страница позора в истории США". Закроет ли Эрдоган американские базы

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время саммита НАТО в Уотфорде, Великобритания

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Вашингтон грозит Анкаре санкциями за покупку российских С-400 — Реджеп Тайип Эрдоган отвечает, что может закрыть американские военные базы. США признают геноцид армян в Османской империи — турки припоминают истребление индейцев. К чему приведут взаимные угрозы союзников по НАТО — разбиралось РИА Новости.

Дипломатические реверансы

После двусторонних переговоров Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана на юбилейном саммите Североатлантического блока казалось, что отношения между двумя странами налаживаются. Американский лидер назвал себя "большим фанатом и другом" турецкого коллеги. На эпитеты в адрес президента США не скупился и Эрдоган: "Трамп — это важное имя, нравится нам это или нет. Он называет вещи своими именами, и я так же открыто отвечаю ему. У американского лидера нет скрытной повестки".

Но обмен любезностями не привел к компромиссу. И если в сирийском вопросе американцы нехотя признали договоренности Анкары с Москвой о совместном контроле курдских анклавов, то с поставками российских ракет С-400 все сложнее.

Президент США настаивал, что покупка зенитно-ракетных комплексов "Триумф" несовместима с членством Турции в НАТО. Эрдоган заявил, что не откажется от С-400, и напомнил о начавшихся еще летом поставках российских ЗРК. Согласились они только в одном: пусть с этим разбираются дипломаты.

"Наличие у Турции продвинутых российских комплексов С-400 провоцирует серьезные проблемы, которые мы все время обсуждаем. Мы говорили о них и на саммите НАТО. И, надеюсь, сможем решить вопрос", — подвел итоги переговоров Трамп.

Чтобы не омрачать позитивную атмосферу встречи отсутствием результатов, президент США сделал еще один комплимент политическому партнеру: "Соединенные Штаты и Турция хорошо понимают друг друга. Эрдогана очень уважают в его стране и регионе".

© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции Саммит НАТО в Лондоне. 4 декабря 2019 © Фото : пресс-служба премьер-министра Греции Саммит НАТО в Лондоне. 4 декабря 2019

Признание геноцида армян

Американский конгресс, настроенный не менее критически, чем президент, к приобретению Турцией российских С-400, действовал решительнее. Через неделю после саммита НАТО комитет по международным делам сената одобрил законопроект, предусматривающий санкции против турецких властей, если они не откажутся от ЗРК "Триумф".

"Действия Турции переходят все границы. Документ дает понять, что поведение властей этой страны неприемлемо и закупка С-400 недопустима", — прокомментировал готовящийся закон сенатор-республиканец Боб Менендес.

"Настало время собраться вместе и изменить турецкое поведение", — вторил ему коллега по комитету, сенатор Джим Риш.

Были противники рестрикций. Так, сенатор-республиканец Рэнд Пол при обсуждении законодательной инициативы заявил, что президент США все равно закон не одобрит. Он напомнил, что еще летом конгрессмены запретили продавать Турции американские F-35, но Эрдогана это не напугало: турецкий лидер пригрозил контрактом о закупке российских Су-35 и Су-37.

Однако большинство сенаторов были непреклонны. А через два дня верхняя палата конгресса единогласно приняла еще и резолюцию о геноциде армян в Османской империи. В документе осуждается отрицание трагических событий конца девятнадцатого — начала двадцатого века в отношении армянского населения, проживавшего на территории османов.

"Важно, что мы приняли резолюцию, пока некоторые очевидцы геноцида еще живы. Пришло время и президенту присоединиться к законодателям", — не скрывая слез, высказался один из авторов документа, сенатор-демократ Роберт Менендес.

Хотя обсуждение резолюции о признании геноцида армян идет в США с начала осени, Трамп избегает поднимать эту тему. Никаких официальных комментариев президента не последовало. Зато Эрдоган не заставил себя ждать.

"Геноцид индейцев"

Президент Турции начал с самой чувствительной темы — геноцида армян. В ответ на резолюцию сената он пригрозил признать геноцид индейцев при колонизации Америки.

"Нам следует выступить против вас с таким же решением нашего парламента. И мы это сделаем. Разве можно молчать об индейцах, говоря об Америке. Это позорная страница в истории США", — заявил турецкий лидер.

Прокомментировал он и планы Вашингтона ввести санкции. Начал примирительно, призвав американцев "не предпринимать шагов, которые невозможно будет исправить". Но потом в ход пошли угрозы: "Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик".

Базу Инджирлик на юго-востоке Турции Пентагон рассматривает как главную платформу для военных операций американцев в Сирии и Ираке против "Исламского государства"*.

Что касается авиабазы Кюреджик на востоке Турции, то Североатлантический альянс считает ее ключевым форпостом на Ближнем Востоке. Она обеспечивает работу станции раннего оповещения о ракетном нападении, расположенной в турецкой провинции Малатья. При этом и Инджирлик, и Кюреджик считаются частью системы ПРО НАТО в Европе.

Американо-турецкий блеф

Эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы считает вполне реальными угрозы Эрдогана закрыть базы США в Турции. В беседе с РИА Новости он напоминает, что в 2017 году под давлением турецких властей Германия вывела свои войска с базы Инджирлик.

"Тогда недовольство Анкары вызвала принятая бундестагом резолюция о геноциде армян. Кроме того, Эрдоган обвинил немецкие власти в предоставлении убежища турецким военным, которые пытались организовать госпереворот в Турции в июле 2016 года", — напомнил Гафарлы.

Нынешний виток турецко-американских отношений эксперт объясняет не только недовольством Вашингтона покупкой С-400. Обострение происходит еще и в силу обстоятельств внутри США.

"У Трампа и Эрдогана хорошие личные отношения. Но президенту США противостоит конгресс, где сейчас идут слушания по импичменту. Разлад между Анкарой и Вашингтоном — еще один удар конгрессменов по президенту. Пентагон тоже не всегда координирует свои действия в Турции с Трампом. Вся эта бюрократическая рассогласованность ведет к тому, что отношения ухудшаются — и даже Белый дом бессилен", — рассуждает эксперт.

Гафарлы считает, что угрозы Эрдогана принять резолюцию о геноциде в США индейцев останутся на уровне риторики.

"Турецкие власти никогда не принимали никаких документов, связанных с геноцидом какого-либо народа. Анкара понимает, что цель Вашингтона — добиться отказа от использования С-400. Но вряд ли Эрдоган пойдет на поводу у Вашингтона".

Турецкий политолог Серкан Демирташ также считает угрозы Эрдогана банальной риторикой.

"Когда США обсуждают геноцид армян, Турция вспоминает обращение с индейцами. Когда противоречия возникают с Францией, Эрдоган припоминает им события в африканских колониях, в частности в Алжире. Бельгийцам он ставит в вину колонии в Конго, немцам — в Намибии", — поясняет РИА Новости эксперт.

Что касается угроз закрыть для американцев базы Инджирлик и Кюреджик, то юридически это возможно, считает эксперт.

"В американо-турецких договорах прописаны условия закрытия баз. С политической и стратегической точки зрения это означало бы полный разрыв отношений между Анкарой и Вашингтоном. Более того, такой сценарий означал бы конец целой прозападной эпохи, начавшейся в 1952 году, когда Турция вступила в НАТО. Не думаю, что Анкара на это пойдет, поскольку отношения с Вашингтоном очень важны для страны", — полагает Демирташ.