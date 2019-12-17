Эксперты рассказали, чем руководствуются туристы при выборе отеля

МОСКВА, 17 дек – РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, чем они руководствуются при выборе отеля, сообщает Aviasales.

Специалисты компании провели исследование среди 11 тысяч российских пользователей. 41 процент из них выбирали отель, ориентируются только на цену: чем ниже — тем лучше. Более того, многие респонденты отметили, что гостиница для них – исключительно место для ночлега, поэтому интерьер и расположение не очень важны.

Четверть (26 процентов) опрошенных сказали, что в первую очередь рассматривают гостиницы, находящиеся в центре и в пешей доступности от основных достопримечательностей. Это позволяет сэкономить время и деньги.

Каждый пятый турист при выборе отеля доверяет отзывам.