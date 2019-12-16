Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

В эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" ведущий показал отрывок из видео с ютьюб-канала Гордона. Отвечая на комментарий одного из интернет-пользователей про Крым, украинский журналист заявил, что Москва "забрала" у Киева "то, что плохо лежало".

"Подавитесь этим Крымом, чтоб он вам костью в горле стал. И Донбасс вместе с ним. Рано или поздно мы заберем все, что принадлежит нам по праву", — сказал Гордон.

По его словам, у России также "отнимут" Курильские острова, Карелию, Калининградскую область "и много еще чего другого".

В ответ на это Соловьев назвал Гордона нацистом и русофобом, который "встал на сторону империалистической Японии и нацистской Германии".

"Человек, без которого невозможно было бы создать образ столь омерзительного представителя политического класса Украины. Классический русофоб, который позорит прекрасную фамилию", — считает телеведущий.

инстаграме Соловьев написал, что Гордон "ничего не понимает" и "историю не учит".

Украинские политики и общественные деятели ранее не раз говорили о желании "присвоить" часть российских территорий. Так, лидер нацбатальона "Азов" Андрей Билецкий заявлял, что Киеву придется силой "вернуть" Кубань и Кавказ, так как там, по его словам, достаточно высокий уровень "национального украинского сознания". Основатель "Украинской добровольческой армии"* Дмитрий Ярош, в свою очередь, грозился "захватить" Кубань, Воронеж и часть Ростовской области.

В Госдуме предложили Ярошу начать "захват" с Воркуты, где экстремисту "приготовлена тюрьма". В Совфеде же подобные заявления о "возвращении" территорий назвали маниакальным бредом и посоветовали украинским политическим деятелям обратиться за психиатрической помощью.