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Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил
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РИА Новости

Соловьев ответил на обещание Гордона лишить Россию Крыма и Курил

23:31 16.12.2019 (обновлено: 23:55 16.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, заявившего, что в будущем у России "заберут" часть территорий.
В эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" ведущий показал отрывок из видео с ютьюб-канала Гордона. Отвечая на комментарий одного из интернет-пользователей про Крым, украинский журналист заявил, что Москва "забрала" у Киева "то, что плохо лежало".
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"Подавитесь этим Крымом, чтоб он вам костью в горле стал. И Донбасс вместе с ним. Рано или поздно мы заберем все, что принадлежит нам по праву", — сказал Гордон.
По его словам, у России также "отнимут" Курильские острова, Карелию, Калининградскую область "и много еще чего другого".
В ответ на это Соловьев назвал Гордона нацистом и русофобом, который "встал на сторону империалистической Японии и нацистской Германии".
"Человек, без которого невозможно было бы создать образ столь омерзительного представителя политического класса Украины. Классический русофоб, который позорит прекрасную фамилию", — считает телеведущий.
В инстаграме Соловьев написал, что Гордон "ничего не понимает" и "историю не учит".
Вид на памятник Затопленным кораблям в Севастополе
17 ноября, 23:07
Экс-глава МИД Польши дал Украине совет по "возвращению" Крыма
Украинские политики и общественные деятели ранее не раз говорили о желании "присвоить" часть российских территорий. Так, лидер нацбатальона "Азов" Андрей Билецкий заявлял, что Киеву придется силой "вернуть" Кубань и Кавказ, так как там, по его словам, достаточно высокий уровень "национального украинского сознания". Основатель "Украинской добровольческой армии"* Дмитрий Ярош, в свою очередь, грозился "захватить" Кубань, Воронеж и часть Ростовской области.
В Госдуме предложили Ярошу начать "захват" с Воркуты, где экстремисту "приготовлена тюрьма". В Совфеде же подобные заявления о "возвращении" территорий назвали маниакальным бредом и посоветовали украинским политическим деятелям обратиться за психиатрической помощью.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Про Курилы не забудьте!
25 января, 14:44
Про Курилы не забудьте!
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Обсудить 99
Дмитрий ГордонВладимир Соловьев (телеведущий)Курильские островаКалининградская областьКрымРоссияКарелияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это тот штопанный Гордон, который "лечил смертельно-больных людей "золотыми" пирамидками? Сказал бы честно, кто он, да тут к сожалению только можно писать про розовых слоников, остальное банят)
17 декабря, 00:25
Сергей Мафтей
11870004
Этот украинский Гордон ещё не раз переобуется, ему не привыкать.
17 декабря, 00:25
iibrovkin
10850013
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