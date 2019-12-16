Джонсон заполнил открытые вакансии в правительстве после выборов

ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после триумфальной победы Консервативной партии на выборах заполнил образовавшиеся вакансии в правительстве.

Как сообщила канцелярия премьера, министром цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ останется 47-летняя Никки Морган, которая не стала переизбираться в парламент, но станет членом палаты лордов.

Министром по делам Уэльса стал 56-летний Саймон Харт, известный, в первую очередь, как ярый сторонник охоты на лис. На посту он сменил Алана Кейрнса, отказавшегося от участия в выборах.