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Джонсон заполнил открытые вакансии в правительстве после выборов
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РИА Новости

Джонсон заполнил открытые вакансии в правительстве после выборов

22:49 16.12.2019
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© REUTERS / Dylan MartinezПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Dylan Martinez
ЛОНДОН, 16 дек - РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после триумфальной победы Консервативной партии на выборах заполнил образовавшиеся вакансии в правительстве.
Как сообщила канцелярия премьера, министром цифровых технологий, культуры, спорта и СМИ останется 47-летняя Никки Морган, которая не стала переизбираться в парламент, но станет членом палаты лордов.
Министром по делам Уэльса стал 56-летний Саймон Харт, известный, в первую очередь, как ярый сторонник охоты на лис. На посту он сменил Алана Кейрнса, отказавшегося от участия в выборах.
На прошлой неделе в Британии прошли парламентские выборы, на которых консерваторам удалось сформировать абсолютное парламентское большинство. Консервативная партия во главе с Борисом Джонсоном получила возможность формировать правительство, не прибегая к коалициям.
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